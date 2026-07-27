Motagua vs. Verdes será el primer partido de la Copa Centroamericana de Concacaf 2026. Descubra cuándo juegan, horario, TV y streaming del partido.

Motagua comienza su camino en la Copa Centroamericana de la Concacaf con una visita a Verdes FC de Belice. El Ciclón Azul intentará recuperarse rápidamente del golpe sufrido ante Olimpia en la Supercopa de Honduras y empezar con tres puntos una competencia que todavía tiene como asignatura pendiente.

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El encuentro se disputará este martes en el FFB Stadium de Belmopán y abrirá la actividad del Grupo D. El conjunto hondureño parte como favorito frente a un rival al que goleó en la edición anterior del certamen y arriba como campeón absoluto del fútbol beliceño.

¿Cuándo juega Verdes vs. Motagua por la Copa Centroamericana 2026?

El partido entre Verdes FC y Motagua se jugará mañana, martes 28 de julio, en el FFB Stadium de Belmopán, Belice.

Estos son los horarios para verlo en Centroamérica:

6:00 p.m. – Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice

– Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice 7:00 p.m. – Panamá

¿Dónde ver EN VIVO Verdes vs. Motagua?

En Honduras, el encuentro entre Verdes y Motagua podrá verse por el servicio de streaming Disney+ y por la señal de ESPN.

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Además, la programación oficial de Concacaf incluye para este partido la aplicación oficial de Concacaf y el canal de YouTube de Concacaf, aunque su disponibilidad puede depender de las restricciones territoriales de cada país.

ver también Olimpia vs. Mixco: a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa Centroamericana 2026

¿Cómo llega Motagua al debut?

Motagua viajará a Belice con la necesidad de cambiar rápidamente la página. El equipo dirigido por el español Javier López viene de perder 1-0 contra Olimpia en la Supercopa de Honduras, disputada el jueves pasado en Tegucigalpa.

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Más allá de esa derrota, el Ciclón Azul llega como campeón del Torneo Clausura 2026 y fue el equipo con más puntos en la tabla acumulada de la temporada hondureña. Esa campaña le permitió clasificarse por cuarta vez consecutiva a la Copa Centroamericana.

En las tres ediciones anteriores, alcanzó los cuartos de final pero nunca pudo superar esa instancia. Es, además, el club hondureño con más partidos y goles en la historia del torneo: suma 24 encuentros, 36 anotaciones, nueve victorias, ocho empates y siete derrotas.

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¿Cómo llega Verdes FC?

Verdes disputará su tercera Copa Centroamericana y la segunda de manera consecutiva. El club consiguió la clasificación después de consagrarse campeón del Opening Season 2025-26 de la Premier League de Belice.

El equipo beliceño todavía no pudo sumar puntos en la historia de la competencia y tratará de aprovechar la localía para conseguir un resultado inesperado frente a uno de los representantes más fuertes de Honduras.

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El antecedente reciente entre Verdes y Motagua

Los dos equipos también se enfrentaron en el debut de la Copa Centroamericana 2025. En aquella ocasión, Motagua se impuso por 4-1 en Belmopán, resultado que marcó un comienzo contundente para el conjunto hondureño.

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El elenco catracho buscará repetir esa actuación y evitar dejar puntos ante el rival que, en los papeles, aparece como el más accesible del Grupo D.

¿En qué grupo está Motagua?

Motagua y Verdes forman parte del Grupo D junto con:

Municipal, de Guatemala.

Cartaginés, de Costa Rica.

FAS, de El Salvador.

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Los dos primeros avanzarán a los cuartos de final. Después de visitar a Verdes, Motagua recibirá a FAS y Cartaginés en Tegucigalpa, antes de cerrar la fase de grupos como visitante frente a Municipal.