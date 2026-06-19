Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este viernes 19 de junio, a qué hora y dónde ver

Entérate de todos los detalles de la agenda del Mundial 2026 para este viernes 16 de junio con varios partidos atractivos.

El Mundial 2026 sigue avanzando y la jornada 2 ya tendrá acción en los grupos C y D con grandes duelos que podrían marcar el camino de las selecciones que tienen como objetivo a corto plazo clasificar a los 16avos de final.

El día comienza con el juego que enfrentará a Estados Unidos vs. Australia. Los norteamericanos llegan como uno de los equipos que mejores sensaciones dejó en su debut tras haber goleado 4-1 a Paraguay. Los destellos de buen fútbol dejaron una versión agresiva en ataque, aprovechando la localía y el respaldo de su afición.

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Mientras Australia, también comenzó con una victoria 2-0 sobre Turquía- Los oceánicos exhibieron un orden táctico y eficacia, aunque ahora afrontan una prueba de mayor exigencia frente a uno de los anfitriones.

El segundo partido del día es el Escocia vs. Marruecos. Los europeos llegan con una trabajada victoria 1-0 ante Haití que les permitieron sumar tres puntos importantes gracias a su solidez defensiva, aunque todavía tienen margen de mejora en la elaboración de juego.

Por su parte, Marruecos protagonizó uno de los resultados más llamativos de la primera jornada al empatar 1-1 ante Brasil. El combinado africano confirmó que no llegó al torneo para ser espectador y volvió a demostrar un alto nivel competitivo.

El tercer partido es el de Brasil vs. Haití. Los sudamericanos llegan al encuentro con cierta presión tras el inesperado empate ante Marruecos, los dirigidos por Carlo Ancelotti necesita ganar para evitar llegar exigida en la última jornada ante Escocia.

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Haití llega con la derrota sufrida ante Escocia, pero dejó una imagen competitiva. El conjunto caribeño sabe que sumar ante Brasil sería uno de los mayores resultados de su historia mundialista.

La jornada del viernes 19 de junio termina con el enfrentamiento entre Turquía y Paraguay. Los turcos sufrieron frente a Australia dejando serias dudas en ataque, dependiendo en exceso de la inspiración de sus mejores futbolistas..

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Mientras Paraguay llega con la derrota por goleada sufrida ante Estados Unidos. Los dirigidos por Gustavo Alfaro había llegado con buenas expectativas tras una sólida clasificación, pero la derrota obliga prácticamente a ganar para seguir dependiendo de sí mismos.

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Partidos de hoy viernes 19 de junio en el Mundial 2026

Estados Unidos vs. Australia

1:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

2:00 p.m. Panamá

Escocia vs. Marruecos

4:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

5:00 p.m. Panamá

Brasil vs. Haití

6:30 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

7:30 p.m. Panamá

Turquía vs. Paraguay

9:00 p.m. Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Nicaragua

10:00 p.m. Panamá

Dónde ver los partidos de hoy del Mundial 2026

Para la región de Centroamérica, el canal autorizado para transmitir los partidos del Mundial 2026 es Tigo Sports. Mientras en Estados Unidos, la cobertura en inglés está disponible a través de Fox y FS1, mientras que en español se puede vivir por Telemundo, Peacock y Universo.