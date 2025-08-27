Real España vs. Sporting San Miguelito: ¿A qué hora y dónde ver la “final” para Jeaustin Campos? Copa Centroamericana 2025

Real Españase juega la vida en el grupo B de la Copa Centroamericana de Concacaf.

Los dirigidos por Jeaustin Campos tiene la obligación de ganar y esperar el resultado del encuentro entre Herediano y Municipal si quieren acceder a los 4tos de final del torneo internacional.

ver también Olimpia recibe aprobación de Concacaf y suma un refuerzo de última hora para enfrentar a Xelajú

¿Cuándo y a qué hora juegan Real España vs. Sporting San Miguelito?

Real Espala y Sporting se enfrentan este jueves 28 de agosto, a partir de las 8:00 p.m. de Honduras. El partido será en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Real España y Sporting San Miguelito?

El vital encuentro por el grupo B de la Copa Centroamericana se podrá seguir a través de dos plataformas: Suscribiéndose al servicio de streaming Disney+, que lo transmitirá en toda la región, o sintonizando el canal principal de ESPN.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo llega Real España?

La Máquina llega con la calculadora en mano y con urgencia de ganar para luego ver si puede clasificar a la siguiente fase de la Copa. Tras las derrotas en Herediano y Municipal, quedó obligado a vencer a Diriangén, ya lo hizo, y Sporting para sumar 6 puntos que le permitan soñar con la hazaña.

Si bien los ´Aurinegros´ son locales, llegarán sin su líder en el banquillo ya que Jeaustin Campos fue sancionado por 10 partidos en torneos de Concacaf.

Publicidad

Una de las bajas que tendrán los catedráticos es la de Roberto Osorto que se lesionó ante Diriangén y estará 3 meses de baja.

Publicidad

Real España llega con la obligación de ganar. (Foto: Concacaf)

Publicidad

¿Cómo llega Sporting San Miguelito?

El cuadro panameño sin duda es la gran sorpresa de la Copa CA ya que en un grupo compuesto por grandes de la región sorprendió a todos y ya selló su clasificación con una fecha de antelación. Empató en Municipal, venció a Diriangén y derrotó a Herediano para tener 7 puntos.

ver también Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

Los rojinegros ahora buscarán sumar en San Pedro Sula para asegurarse el primer lugar y además ser el mejor primero lo que les permitiría cerrar todas las llaves eliminatorias como local.

Publicidad

Publicidad