“Me duele”: Jeaustin Campos impacta a toda Centroamérica con lo que dice del fútbol de Honduras y señala a los culpables

Jeaustin Campos no soportó más y mencionó el problema que tiene la Liga Nacional de Honduras tras la derrota que sufrió Real España ante Motagua en la fecha 18 el Apertura 2025.

El tico dejó claro quiénes eran los culpables de todo lo que está sucediendo y asegura que si no cambian los clubes van seguir fracasando en torneos donde les toque enfrentar a rivales de Centroamérica.

Campos se ha quejado del arbitraje del encuentro, para luego decir el problema que tanto afecta al fútbol de Honduras y que eso en el fondo le duele porque se siente parte del mismo.

¿Qué dijo Jeaustin Campos sobre el problema que afecta a Honduras?

“Con lo de los árbitros voy a ser claro, si los dirigentes no hablan más allá de redes sociales, que saben quiénes son los más fogosos allí. Yo lo he dicho, el torneo no se gana en la mesa, pero hay que pelearlo también ahí, aunque son los dirigentes que tienen que defender el club. En lo del arbitraje no puedo hablar porque me dan partidos de suspensión”, aseguró.

Jeaustin deja claro que los silbantes deben evitar cortar el partido con tantas innecesarias y las pérdidas de tiempo.

“Hoy volvimos a ver cosas que en la Copa Centroamericana no se ven, afuera no se ven. Me duele nuestro fútbol, y sí, digo nuestro porque me siento parte, pero pitan 20 faltas donde diez no son. No hablo de mala intención, sino que talvez estamos mal educados, eso es en cuento a las faltas que fingen muchos. Vean los partidos de Concacaf, eso nos pasó factora, a nosotros nos pesó, a Olimpia le pesó y a Motagua ni que se diga”, mencionó.

Campos afirma que este problema se puede mejorar, porque ya cuando les toca ir a los torneos se Concacaf se nota la diferencia con los rivales.

“Es otro tipo de arbitraje en Concacaf; acá en Honduras hay mucho talento, pero ven la diferencia de arbitraje afuera, los hondureños pitan afuera y hacen una extraordinaria labor”.

