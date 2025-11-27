Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Xelajú lo celebra: todo Alajuelense consternado por la revelación de Rubén Silva tras atajar los penales de Joel Campbell y Celso Borges

Rubén Silva alegró a Xelajú en la Copa Centroamericana y consternó a Alajuelense con su reciente revelación.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Sigue a FCA en Google!
Xelajú celebra las atajadas de Rubén Silva contra Alajuelense en Copa Centroamericana.
© rrssXelajú celebra las atajadas de Rubén Silva contra Alajuelense en Copa Centroamericana.

Xelajú y Alajuelense empataron en el partido que le dio inicio a la serie final de la Copa Centroamericana 2025. Fue 1-1 en suelo costarricense, lo que puede darle un envión importante al equipo chapín para la vuelta. Todo está por resolverse.

Cuando muchos creían que los locales iban a pisar fuerte en el Estadio Alejandro Morera Soto, la visita llegó para demostrar que quiere hacer historia. Presentó un equipo punzante en lo ofensivo, y con una solidez en defensa pocas veces vista.

Una de las grandes figuras del enfrentamiento fue el arquero Rubén Silva, quien le atajó dos penales a los manudos. Joel Campbell y Celso Borges dispararon sin piedad desde los doce pasos, pero el golero hizo su aporte a la historia de los Chivos.

Rubén Silva, la gran pesadilla de Alajuelense en la Copa Centroamericana 2025

Se me dio la ocasión de atajar mis primeros dos penales en un mismo partido, lo que me pone muy contento porque pude ayudar al equipo a sacar un empate que es valioso para nosotros. Gracias a Marvin (Barrios), que es el entrenador de porteros y está guiándonos para hacer las cosas bien, y motivándonos”, confesó Rubén Silva en ESPN.

“Gracias también a todos ellos. Sabemos lo que es Alajuelense, equipo importante. Nosotros venimos desde el primer partido luchándola. Hoy se nos dio estar en una final y, gracias a Dios, nos llevamos un merecido empate de este juego”, continuó.

Allá va a estar a lleno total, así que esperemos hacer todas las cosas bien para ir al partido, jugar, y quedarnos con este trofeo tan importante. Allá va a estar como acá por la cantidad de personas que vinieron a ver a Xelajú”, sentenció el arquero.

Publicidad
Tweet placeholder

¿Cuándo juegan Xelajú y Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana?

Xelajú y Alajuelense jugarán la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 el miércoles 3 de diciembre en Guatemala. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
El mensaje desde Guatemala que va en contra de Alajuelense
Concacaf

El mensaje desde Guatemala que va en contra de Alajuelense

"Fallar el penal": Celso Borges dijo todo lo que piensa sobre las críticas que recibió Joel Campbell
Concacaf

"Fallar el penal": Celso Borges dijo todo lo que piensa sobre las críticas que recibió Joel Campbell

Ronaldo Cisneros sorprendió al elegir a la figura del empate de Alajuelense con Xelajú
Concacaf

Ronaldo Cisneros sorprendió al elegir a la figura del empate de Alajuelense con Xelajú

Anthony Hernández expuso a Miguel Herrera por darle poco rodaje en La Sele
Liga Deportiva Alajuelense

Anthony Hernández expuso a Miguel Herrera por darle poco rodaje en La Sele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo