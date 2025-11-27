Xelajú lo celebra: todo Alajuelense consternado por la revelación de Rubén Silva tras atajar los penales de Joel Campbell y Celso Borges

Xelajú y Alajuelense empataron en el partido que le dio inicio a la serie final de la Copa Centroamericana 2025. Fue 1-1 en suelo costarricense, lo que puede darle un envión importante al equipo chapín para la vuelta. Todo está por resolverse.

Cuando muchos creían que los locales iban a pisar fuerte en el Estadio Alejandro Morera Soto, la visita llegó para demostrar que quiere hacer historia. Presentó un equipo punzante en lo ofensivo, y con una solidez en defensa pocas veces vista.

Una de las grandes figuras del enfrentamiento fue el arquero Rubén Silva, quien le atajó dos penales a los manudos. Joel Campbell y Celso Borges dispararon sin piedad desde los doce pasos, pero el golero hizo su aporte a la historia de los Chivos.

Rubén Silva, la gran pesadilla de Alajuelense en la Copa Centroamericana 2025

“Se me dio la ocasión de atajar mis primeros dos penales en un mismo partido, lo que me pone muy contento porque pude ayudar al equipo a sacar un empate que es valioso para nosotros. Gracias a Marvin (Barrios), que es el entrenador de porteros y está guiándonos para hacer las cosas bien, y motivándonos”, confesó Rubén Silva en ESPN.

“Gracias también a todos ellos. Sabemos lo que es Alajuelense, equipo importante. Nosotros venimos desde el primer partido luchándola. Hoy se nos dio estar en una final y, gracias a Dios, nos llevamos un merecido empate de este juego”, continuó.

“Allá va a estar a lleno total, así que esperemos hacer todas las cosas bien para ir al partido, jugar, y quedarnos con este trofeo tan importante. Allá va a estar como acá por la cantidad de personas que vinieron a ver a Xelajú”, sentenció el arquero.

¿Cuándo juegan Xelajú y Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana?

Xelajú y Alajuelense jugarán la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2025 el miércoles 3 de diciembre en Guatemala. La transmisión del partido estará a cargo de Disney+.