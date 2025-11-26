Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
El Salvador

Nació en Estados Unidos y juega en un club de la MLS, pero le pidió a Bolillo Gómez ser convocado a La Selecta: “Sería un sueño”

Un juvenil del New York City FC externó su deseo de representar a la Selección de El Salvador con miras al Mundial 2030.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
Tiene 21 años, juega en el fútbol estadounidense y le pidió una chance al "Bolillo" Gómez.
© Anel Asprilla / LPTiene 21 años, juega en el fútbol estadounidense y le pidió una chance al "Bolillo" Gómez.

En medio del duelo por la no clasificación al Mundial 2026, la Selección de El Salvador está obligada a pensar en la próxima Copa del Mundo y todo hace indiciar que, con la inminente llegada de Yamil Bukele a la presidencia de la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), Hernán Gómez seguirá en el banquillo nacional.

Mientras tanto, Hugo Pérez, Mauricio Cienfuegos y Eduardo Lara trabajan en Estados Unidos realizando visorías con el fin de detectar talentos nominables para las diferentes categorías de La Selecta. Y desde suelo norteamericano, precisamente, al “Bolillo” Gómez le enviaron un mensaje claro de cara al próximo proceso.

El juvenil del New York City que sueña con representar a El Salvador

Juan Camilo Ponce, un volante ofensivo de 21 años y raíces salvadoreñas, además de estadounidenses y colombianas, manifestó recientemente su profundo deseo de representar a El Salvador: Desde chico mi papá siempre me compraba el uniforme de la Selecta. Para mí, jugar en el Cuscatlán sería un sueño, especialmente para mi papá.

Actualmente, Ponce milita en el equipo filial del New York City FC de la MLS. Pero no tuvo la cantidad de minutos esperados debido a una lesión: Pude jugar los últimos cuatro partidos y en el primero metí el gol del gane en el último minuto contra el equipo de Harold (Osorio), le dijo a El Gráfico.

El Salvador no se clasificó al Mundial 2026 y anunció su retiro de La Selecta: “Toca decir adiós”

ver también

El Salvador no se clasificó al Mundial 2026 y anunció su retiro de La Selecta: “Toca decir adiós”

Ese tanto, que selló la victoria del NYCFC II por 5-4 sobre Chicago Fire II, es uno de tres que anotó esta temporada en seis partidos de MLS Next Pro. También, aportó una asistencia. “Soy un jugador muy regateador, filtro muchos pases, creo cosas con el balón. Hago magia con el balón y disfruto hacerlo”, afirmó.

Nacido en Amityville, Nueva York, Ponce lleva dos temporadas como jugador profesional tras formarse en el fútbol universitario, donde pasó por elencos como Wake Forest o Boston Eagles antes de llegar a FC Tulsa —allí jugaron Joaquín Rivas y Ronald Rodríguez— de la USL Championship.

Publicidad

Desde 2022 está intentando llegar a La Selecta, pero sin suerte. “Ya mi idea ahorita es poder jugar con la selección mayor (…). Sé que la selección no está en el mejor camino ahorita, pero si Dios quiere, si yo puedo llegar, puedo cambiar la historia y aportar al equipo. Ojalá un día llegar a un Mundial con la Selecta, concluyó.

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Guatemala sorprendida con la noticia que llega desde Estados Unidos
Guatemala

Guatemala sorprendida con la noticia que llega desde Estados Unidos

Desde Saprissa se interesan por un legionario
Deportivo Saprissa

Desde Saprissa se interesan por un legionario

Se va de Olimpia a final de temporada y confirman el club de la MLS que lo fichará
Honduras

Se va de Olimpia a final de temporada y confirman el club de la MLS que lo fichará

Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final
Honduras

Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo