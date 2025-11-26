Nació en Estados Unidos y juega en un club de la MLS, pero le pidió a Bolillo Gómez ser convocado a La Selecta: “Sería un sueño”

En medio del duelo por la no clasificación al Mundial 2026, la Selección de El Salvador está obligada a pensar en la próxima Copa del Mundo y todo hace indiciar que, con la inminente llegada de Yamil Bukele a la presidencia de la Fesfut (Federación Salvadoreña de Fútbol), Hernán Gómez seguirá en el banquillo nacional.

Mientras tanto, Hugo Pérez, Mauricio Cienfuegos y Eduardo Lara trabajan en Estados Unidos realizando visorías con el fin de detectar talentos nominables para las diferentes categorías de La Selecta. Y desde suelo norteamericano, precisamente, al “Bolillo” Gómez le enviaron un mensaje claro de cara al próximo proceso.

El juvenil del New York City que sueña con representar a El Salvador

Juan Camilo Ponce, un volante ofensivo de 21 años y raíces salvadoreñas, además de estadounidenses y colombianas, manifestó recientemente su profundo deseo de representar a El Salvador: “Desde chico mi papá siempre me compraba el uniforme de la Selecta. Para mí, jugar en el Cuscatlán sería un sueño, especialmente para mi papá“.

Actualmente, Ponce milita en el equipo filial del New York City FC de la MLS. Pero no tuvo la cantidad de minutos esperados debido a una lesión: “Pude jugar los últimos cuatro partidos y en el primero metí el gol del gane en el último minuto contra el equipo de Harold (Osorio)“, le dijo a El Gráfico.

Ese tanto, que selló la victoria del NYCFC II por 5-4 sobre Chicago Fire II, es uno de tres que anotó esta temporada en seis partidos de MLS Next Pro. También, aportó una asistencia. “Soy un jugador muy regateador, filtro muchos pases, creo cosas con el balón. Hago magia con el balón y disfruto hacerlo”, afirmó.

Nacido en Amityville, Nueva York, Ponce lleva dos temporadas como jugador profesional tras formarse en el fútbol universitario, donde pasó por elencos como Wake Forest o Boston Eagles antes de llegar a FC Tulsa —allí jugaron Joaquín Rivas y Ronald Rodríguez— de la USL Championship.

Desde 2022 está intentando llegar a La Selecta, pero sin suerte. “Ya mi idea ahorita es poder jugar con la selección mayor (…). Sé que la selección no está en el mejor camino ahorita, pero si Dios quiere, si yo puedo llegar, puedo cambiar la historia y aportar al equipo. Ojalá un día llegar a un Mundial con la Selecta“, concluyó.