Amarini Villatoro y la comparación que nadie en Xelajú ni Alajuelense vio venir: “Si ellos son Real Madrid, nosotros…”

Este miércoles, Xelajú MC dio una muestra de carácter al empatar 1-1 con Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto y mantener abierta la serie para la final de vuelta de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Gracias al gol de penal Antonio “Chucho” López, pero sobre todo a las atajadas de Rubén Darío Silva, los Chivos buscarán sumar su primer título internacional a las vitrinas de un club que se ha vuelto altamente competitivo en Liga Nacional con la llegada de Amarini Villatoro, bordándose dos lunas más en su escudo.

El entrenador de 44 años se fue “descontento” y con la certeza de que deben hacer un mejor partido la próxima semana: “En casa tenemos la obligación de tener un poco más el balón, eso no me gustó, y finalizar mejor las transiciones. Los recorridos… se dieron algunos errores en esa parte, y tener más la pelota. Hoy sufrimos un desgaste al no tener tanto la pelota”, externó en rueda de prensa.

“Me sorprendió que estuvieran desordenados en algunos tramos del partido, porque ellos suelen ser muy equilibrados”, dijo Villatoro sobre Alajuelense, antes de lanzar una comparación inesperada para ejemplificar el cariño de la afición quetzalteca (alrededor de 700 personas) que se apersonó en la cancha.

¿Qué dijo Amarini Villatoro sobre LDA y Xelajú?

Al hablar sobre este tema, Villatoro recurrió a dos campeones del fútbol europeo: “Ellos siempre han estado con nosotros (afición). Si ellos (Alajuelense) son el Real Madrid porque han ganado las últimas dos ediciones, se lo decía en broma a la afición y al staff, nosotros somos el Liverpool porque nunca caminamos solos“, dijo en referencia al emblemático himno de los Reds, You’ll Never Walk Alone.

Sobre lo que se viene, el ex seleccionador de Guatemala reflexionó: “El resultado está como empezamos, con cierta ventaja por el gol de visita, pero no podemos caer en que las cosas están hechas porque enfrentamos a un rival de jerarquía, que ha sacado las series de visita y no podemos caer en exceso de confianza”.

¿Cuándo se juega la final de vuelta de la Copa Centroamericana?

Xelajú MC recibirá a Alajuelense este miércoles 3 de diciembre, a las 8:00 p.m., en el Estadio Cementos Progreso. El partido que definirá al campeón de la Copa Centroamericana será trasmitido por Disney+.