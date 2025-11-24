Intervención de la FIFA: Saprissa recibe el aviso que nadie imaginaba y que puede transformar al club para siempre

El Deportivo Saprissa podría estar ante una oportunidad histórica que lo beneficiaría más de lo que cualquier morado habría soñando. Esto es debido a la posibilidad concreta de que Costa Rica sea una de las sedes de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031, una candidatura que fue presentada en conjunto con Estados Unidos, México y Jamaica.

La propuesta ya está siendo analizada por el máximo ente del fútbol mundial y la decisión final llegará en abril de 2026. Si la FIFA da luz verde, uno de los clubes más favorecidos por el proyecto podría ser el Monstruo.

¿La FIFA remodelará La Cueva?

En caso de que la candidatura sea aceptada, Costa Rica aportaría un mínimo de tres estadios: el INS Estadio Nacional, el Alejandro Morera Soto de Alajuelense y el Ricardo Saprissa Aymá.

En el caso de La Cueva, según informó La Voz Saprissista, la FIFA tendría la intención de impulsar una remodelación del estadio, con el objetivo de que albergue 20.000 aficionados con estándares de comodidad y experiencia de primer nivel.

La Cueva podría ser remodelada (UNAFUT).

Aunque hoy el recinto ya tiene capacidad aproximada de 21.000 espectadores, el interés del organismo apunta a una modernización estructural. “Ya la Municipalidad de Tibas dío el ok para la posible intervención. Además Bomberos de Costa Rica, estaría dando todo el apoyo para que las remodelaciones puedan hacerse de forma correcta“, aseguraron desde el medio morado.

Costa Rica espera el veredicto

A pesar de la ilusión creciente entre los aficionados tibaseños, aún falta la confirmación más importante: la evaluación final de la FIFA. Hasta que el ente rector no autorice oficialmente la candidatura, todo se mantendrá en el terreno de la posibilidad.

Mientras tanto, el presidente de la Fedefútbol, Osael Maroto, se mostró convencido de que Costa Rica tiene argumentos muy sólidos para ganar la sede.

“Esto respalda nuestra historia y lo que exportamos: estabilidad, seguridad, buen nivel político. Ya tuvimos un Mundial U-17, un U-20… Al final siento que como país nos ven muy bien. Nos hemos ganado esto a pulso. Somos un país pequeño, pero grande en cosas como exportaciones, turismo, atención al público y este interés que ya se hizo realidad pues nos respalda”, afirmó el directivo en declaraciones para La Nación.