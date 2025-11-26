Alajuelense vs. Xelajú: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025

Llegó el momento de la verdad en la Copa Centroamericana 2025. Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC darán inicio a la ida de la gran final en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde empezará a forjarse el sueño de ambos equipos de alcanzar la gloria.
Los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez son los actuales bicampeones del torneo de la Concacaf y se permiten soñar en grande luego de haber eliminado a Olimpia en semifinales en los lanzamientos desde el punto penal: tras igualar 1-1 en Costa Rica y Honduras, se impusieron 3-0 gracias a la estelar actuación de su portero, Washington Ortega.
Por la misma vía, pero por 2-1, el elenco de Amarini Villatoro se impuso al Real España de Jeaustin Campos en semis luego de empatar 2-2 en el marcador global. Los Chivos quieren ganar su primer título internacional y para ello, deberán empezar con el pie derecho en suelo tico.
Recuerde que las finales de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú serán transmitidas por Disney+.