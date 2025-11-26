Alajuelense vs. Xelajú: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025

La final de ida de la Copa Centroamericana iniciará a las 8:06 p.m. de Costa Rica, Guatemala y el resto del istmo (9:06 de Panamá y 10:00 ET de Estados Unidos).

El partido de ida entre Alajuelense y Xelajú será transmitido en Centroamérica por el servicio de streaming Disney+ . Otra alternativa para ver el encuentro es la señal de ESPN .

El equipo local enfrentará a Xelajú a estadio lleno: poco a poco, las gradas de La Catedral comienzan a llenarse de Manudos. Ya toda la afición Superchiva está dentro del reducto (son aproximadamente 700) : por disposición de la Concacaf, ingresó a las 5:00 p.m.

Pero también advirtió: "Somos muy conscientes de eso, pero también nos da una motivación extra. No tenemos nada que perder , podemos competir de tú a tú . Lo hemos demostrado, hemos competido siempre. Y tenemos un equipo también plagado de grandes jugadores, con proyección algunos y consolidados otros a nivel centroamericano".

El ex seleccionador de Guatemala reconoció los méritos de su rival: "Alajuelense es un equipo histórico del fútbol centroamericano, ganador, con una planilla amplia, muy buenos jugadores y una gran base de la selección. Por esa historia y los últimos logros, es el equipo bicampeón del torneo, no deja de tener esa estrellita de favorito ", dijo en rueda de prensa.

Hablando sobre la sensible baja Washington Ortega, su portero estelar , Óscar Ramírez manifestó en conferencia de prensa: "Hemos tenido que lidiar con situaciones adversas, y ojalá podamos sacar diferencias. Muchos no le han dado el valor al Xelajú, pero para mí es un rival serio y peligroso ".

El campeón de la Copa Centroamericana no solo clasificará de forma automática a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, sino que también se embolsará un botín de $200.000 .

Esta final es inédita: Alajuelense y Xelajú no se enfrentaron en duelos amistosos ni oficiales .

Llegó el momento de la verdad en la Copa Centroamericana 2025. Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC darán inicio a la ida de la gran final en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde empezará a forjarse el sueño de ambos equipos de alcanzar la gloria.

Los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez son los actuales bicampeones del torneo de la Concacaf y se permiten soñar en grande luego de haber eliminado a Olimpia en semifinales en los lanzamientos desde el punto penal: tras igualar 1-1 en Costa Rica y Honduras, se impusieron 3-0 gracias a la estelar actuación de su portero, Washington Ortega.

Por la misma vía, pero por 2-1, el elenco de Amarini Villatoro se impuso al Real España de Jeaustin Campos en semis luego de empatar 2-2 en el marcador global. Los Chivos quieren ganar su primer título internacional y para ello, deberán empezar con el pie derecho en suelo tico.

