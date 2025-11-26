Es tendencia:
Alajuelense vs. Xelajú: EN VIVO y GRATIS el partido por la final de ida de la Copa Centroamericana 2025

Siga el minuto a minuto del vibrante partido de ida entre Alajuelense y Xelajú, por la gran final de la Copa Centroamericana de la Concacaf.

¿Quién ganará el primer duelo de la historia?

Esta final es inédita: Alajuelense y Xelajú no se enfrentaron en duelos amistosos ni oficiales.

Xelajú ya calienta en el Morera Soto

¡El XI confirmado de Xelajú!

¡Así forma Alajuelense!

Gloria deportiva y un jugoso premio económico

El campeón de la Copa Centroamericana no solo clasificará de forma automática a los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026, sino que también se embolsará un botín de $200.000.

El "Machillo" pide respeto al liguismo

Hablando sobre la sensible baja Washington Ortega, su portero estelar, Óscar Ramírez manifestó en conferencia de prensa: "Hemos tenido que lidiar con situaciones adversas, y ojalá podamos sacar diferencias. Muchos no le han dado el valor al Xelajú, pero para mí es un rival serio y peligroso".

Villatoro cree en dar el batacazo con Xelajú

El ex seleccionador de Guatemala reconoció los méritos de su rival: "Alajuelense es un equipo histórico del fútbol centroamericano, ganador, con una planilla amplia, muy buenos jugadores y una gran base de la selección. Por esa historia y los últimos logros, es el equipo bicampeón del torneo, no deja de tener esa estrellita de favorito", dijo en rueda de prensa.

Pero también advirtió: "Somos muy conscientes de eso, pero también nos da una motivación extra. No tenemos nada que perder, podemos competir de tú a tú. Lo hemos demostrado, hemos competido siempre. Y tenemos un equipo también plagado de grandes jugadores, con proyección algunos y consolidados otros a nivel centroamericano".

Llenazo confirmado en el Morera Soto

El equipo local enfrentará a Xelajú a estadio lleno: poco a poco, las gradas de La Catedral comienzan a llenarse de Manudos. Ya toda la afición Superchiva está dentro del reducto (son aproximadamente 700): por disposición de la Concacaf, ingresó a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver la final de la Copa Centroamericana 2025?

El partido de ida entre Alajuelense y Xelajú será transmitido en Centroamérica por el servicio de streaming Disney+. Otra alternativa para ver el encuentro es la señal de ESPN.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Alajuelense vs. Xelajú!

La final de ida de la Copa Centroamericana iniciará a las 8:06 p.m. de Costa Rica, Guatemala y el resto del istmo (9:06 de Panamá y 10:00 ET de Estados Unidos).

Alajuelense y Xelajú se miden en la final de la Central American Cup.
© LDA y Xelajú MCAlajuelense y Xelajú se miden en la final de la Central American Cup.

Llegó el momento de la verdad en la Copa Centroamericana 2025. Este miércoles, Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú MC darán inicio a la ida de la gran final en el Estadio Alejandro Morera Soto, donde empezará a forjarse el sueño de ambos equipos de alcanzar la gloria.

Los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez son los actuales bicampeones del torneo de la Concacaf y se permiten soñar en grande luego de haber eliminado a Olimpia en semifinales en los lanzamientos desde el punto penal: tras igualar 1-1 en Costa Rica y Honduras, se impusieron 3-0 gracias a la estelar actuación de su portero, Washington Ortega.

Por la misma vía, pero por 2-1, el elenco de Amarini Villatoro se impuso al Real España de Jeaustin Campos en semis luego de empatar 2-2 en el marcador global. Los Chivos quieren ganar su primer título internacional y para ello, deberán empezar con el pie derecho en suelo tico.

Recuerde que las finales de la Copa Centroamericana 2025 entre Alajuelense y Xelajú serán transmitidas por Disney+.

