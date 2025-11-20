“Les dijo que no”: el histórico entrenador que rechazó dirigir a Costa Rica por su pasado en Saprissa

La búsqueda de un nuevo técnico para la Selección de Costa Rica empezó con turbulencia. Tras la eliminación rumbo al Mundial 2026 y el inminente adiós de Miguel Herrera, la Fedefútbol inició contactos con diferentes candidato, pero uno de ellos, considerado ideal por su experiencia y conocimiento del medio, rechazó la propuesta de inmediato.

Según reveló Josué Quesada en Teléfono Rojo, la negativa no tuvo que ver con lo deportivo ni con el desafío que implica rescatar a una Selección en crisis. El verdadero motivo fue político: la presencia de Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo de la Federación.

¿Quién es el entrenador que rechazó a La Sele?

Ese fue el factor determinante para que Jeaustin Campos, uno de los entrenadores más exitosos del país, dijera “no” hace apenas tres días. Campos mantiene un historial de tensiones profundas con Rojas desde su paso por Saprissa.

Aunque el dirigente dejará su cargo en el club morado, por ahora no hará lo mismo en la Fedefútbol, algo que para el técnico era insalvable. Desde su pelea por la denuncia por racismo, su relación está completamente rota.

En medio de la peor crisis futbolística en más de una década, Costa Rica pierde así a un posible reemplazo con peso, liderazgo y recorrido. Y mientras el país exige una reconstrucción urgente, la Selección deberá seguir buscando entrenado, sabiendo que uno de los nombres más fuertes ya se bajó antes de empezar.

Publicidad

Publicidad

ver también En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Queda esperar si uno de los dos sudamericanos que analiza Costa Rica acepta o si Rojas da un paso al costado. En caso de que se de este último, la situación de Jeaustin Campos podría dar un giro importante.