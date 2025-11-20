Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Les dijo que no”: el histórico entrenador que rechazó dirigir a Costa Rica por su pasado en Saprissa

Pese a que la Federación estaba interesada en llamarlo para que reemplace a Miguel Herrera, este entrenador decidió rechazar el acercamiento.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Sigue a FCA en Google!
Ex Saprissa rechazó la Sele. (Foto: Fedefútbol)
Ex Saprissa rechazó la Sele. (Foto: Fedefútbol)

La búsqueda de un nuevo técnico para la Selección de Costa Rica empezó con turbulencia. Tras la eliminación rumbo al Mundial 2026 y el inminente adiós de Miguel Herrera, la Fedefútbol inició contactos con diferentes candidato, pero uno de ellos, considerado ideal por su experiencia y conocimiento del medio, rechazó la propuesta de inmediato.

Según reveló Josué Quesada en Teléfono Rojo, la negativa no tuvo que ver con lo deportivo ni con el desafío que implica rescatar a una Selección en crisis. El verdadero motivo fue político: la presencia de Juan Carlos Rojas en el Comité Ejecutivo de la Federación.

¿Quién es el entrenador que rechazó a La Sele?

Ese fue el factor determinante para que Jeaustin Campos, uno de los entrenadores más exitosos del país, dijera “no” hace apenas tres días. Campos mantiene un historial de tensiones profundas con Rojas desde su paso por Saprissa.

Aunque el dirigente dejará su cargo en el club morado, por ahora no hará lo mismo en la Fedefútbol, algo que para el técnico era insalvable. Desde su pelea por la denuncia por racismo, su relación está completamente rota.

En medio de la peor crisis futbolística en más de una década, Costa Rica pierde así a un posible reemplazo con peso, liderazgo y recorrido. Y mientras el país exige una reconstrucción urgente, la Selección deberá seguir buscando entrenado, sabiendo que uno de los nombres más fuertes ya se bajó antes de empezar.

Publicidad
En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

ver también

En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Queda esperar si uno de los dos sudamericanos que analiza Costa Rica acepta o si Rojas da un paso al costado. En caso de que se de este último, la situación de Jeaustin Campos podría dar un giro importante.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Rojas revela el jugador que siempre quiso para Saprissa
Deportivo Saprissa

Rojas revela el jugador que siempre quiso para Saprissa

Juan Carlos Rojas revela el fichaje de selección que no pudo cerrar en Saprissa
Deportivo Saprissa

Juan Carlos Rojas revela el fichaje de selección que no pudo cerrar en Saprissa

Adelantan el regreso que tanto piden en Saprissa
Deportivo Saprissa

Adelantan el regreso que tanto piden en Saprissa

Xelajú MC recibe la ayuda que le podría dar ventaja para la final de la Copa Centroamericana
Guatemala

Xelajú MC recibe la ayuda que le podría dar ventaja para la final de la Copa Centroamericana

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo