Mientras Alajuelense disputa todo ante Xelajú, Olimpia echa al culpable de no estar en la final de la Copa Centroamericana

Alajuelense se prepara para disputar la final de ida contra Xelajú y Olimpia dio una noticia que impacta a los Manudos.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Alajuelense eliminó a Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana.
Olimpia sigue con sus bombas en pleno cierre de 2025. Ya el martes por la noche echaron a José García del equipo y este miércoles se ha sumado otro jugador.

Kevin López se suma a García como los jugadores que no van a seguir en Olimpia el próximo torneo. Esto por la falta de minutos que les daEduardo Espinel y también por el bajo nivel que han mostrado.

Confirma la salida de Kevin López, villano contra Alajuelense

Diario La Prensa ha sido la encargada de confirmar la noticia. El disgusto de Kevin es porque Espinel nunca lo tomó en su planes, a pesar de jugar 18 partidos, pero no de titular.

Recordemos que también López nunca fue tan aceptado por la afición de Olimpia por su paso en Motagua, “El Choloma”, como le dicen amargó en varias ocasiones con la camisa azul a los blancos.

El contrato de Kevin vencía a finales de diciembre, pero ha decidido marcharse antes, incluso por ser uno de los culpables de la eliminación ante Alajuelense en la Copa Centroamericana.

Aquel en la tanda de penales, López falló en dos ocasiones su penal ante Washington Ortega y eso provocó el batacazo final de los Manudos que este mismo día que los despiden van a jugar la final de ida contra Xelajú.

Kevin López fue uno de los que falló ante Alajuelense en los penales.

