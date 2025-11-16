En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera atraviesa un momento crítico al frente de la Selección de Costa Rica, ya que la reciente caída ante Haití dejó a La Sele en una situación complicada en su lucha por clasificar al Mundial 2026.

Ya los nombres sobre quién debería ser el reemplazo de Miguel Herrera en Costa Rica en caso de no conseguir el pasaje al Mundial de 2026, comienzan a aparecer sobre la mesa. Desde el Diario Diez le consultaron a Jeaustin Campos si respondería positivamente ante un llamado de la Federación Costarricense de Fútbol y esta fue su respuesta.

¿Jeaustin Campos aceptaría un llamado desde Costa Rica para ser su entrenador?

Jeaustin Campos zanjó cualquier especulación sobre dirigir a la Selección de Costa Rica con apenas cinco palabras: “No, estoy muy contento ahora”. Con esa frase, el técnico dejó claro que su presente está en Honduras, donde pelea por el título con Real España tras haber sido subcampeón en el torneo anterior.

También dejó claro que aunque siempre ha dicho que dirigir a una selección es como un “llamado al ejército”, Costa Rica no le ha hecho ninguna oferta hasta el momento.

Jeaustin Campos – Real España

“No, ahora estoy muy contento con el Real España. Obviamente yo siempre lo he dicho, la selección es como un llamado al ejercito, aunque Costa Rica no tiene”, afirmó Jeaustin Campos.

“En estos momentos estoy enfocado al 200 por ciento en el equipo, en trabajar todos los detalles de fútbol que nosotros necesitamos mejorar y esperando en Dios que todo salga bien y que logremos este campeonato“, sentenció Jeaustin Campos para el Diario Diez.