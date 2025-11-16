Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Eliminatorias

En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Así respondió de manera contundente Jeaustin Campos cuando se le preguntó si aceptaría dirigir a la Selección de Costa Rica.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
En lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica
© Real EspañaEn lugar del Piojo Herrera: Jeaustin Campos necesitó solo cinco palabras para confirmar si dirigiría a la Selección de Costa Rica

Miguel Herrera atraviesa un momento crítico al frente de la Selección de Costa Rica, ya que la reciente caída ante Haití dejó a La Sele en una situación complicada en su lucha por clasificar al Mundial 2026.

Ya los nombres sobre quién debería ser el reemplazo de Miguel Herrera en Costa Rica en caso de no conseguir el pasaje al Mundial de 2026, comienzan a aparecer sobre la mesa. Desde el Diario Diez le consultaron a Jeaustin Campos si respondería positivamente ante un llamado de la Federación Costarricense de Fútbol y esta fue su respuesta.

En México revelan lo que pocos se animan sobre el Piojo Herrera y en Costa Rica no cae bien: “Esa es la verdad”

ver también

En México revelan lo que pocos se animan sobre el Piojo Herrera y en Costa Rica no cae bien: “Esa es la verdad”

¿Jeaustin Campos aceptaría un llamado desde Costa Rica para ser su entrenador?

Jeaustin Campos zanjó cualquier especulación sobre dirigir a la Selección de Costa Rica con apenas cinco palabras: “No, estoy muy contento ahora”. Con esa frase, el técnico dejó claro que su presente está en Honduras, donde pelea por el título con Real España tras haber sido subcampeón en el torneo anterior.

También dejó claro que aunque siempre ha dicho que dirigir a una selección es como un “llamado al ejército”, Costa Rica no le ha hecho ninguna oferta hasta el momento.

Concacaf impone un duro castigo al técnico Jeaustin Campos
Jeaustin Campos – Real España

“No, ahora estoy muy contento con el Real España. Obviamente yo siempre lo he dicho, la selección es como un llamado al ejercito, aunque Costa Rica no tiene”, afirmó Jeaustin Campos.

Publicidad

En estos momentos estoy enfocado al 200 por ciento en el equipo, en trabajar todos los detalles de fútbol que nosotros necesitamos mejorar y esperando en Dios que todo salga bien y que logremos este campeonato“, sentenció Jeaustin Campos para el Diario Diez.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
En México revelan lo que pocos se animan sobre el Piojo Herrera
Costa Rica

En México revelan lo que pocos se animan sobre el Piojo Herrera

Figura de Costa Rica se diferencia del Piojo Herrera
Costa Rica

Figura de Costa Rica se diferencia del Piojo Herrera

La sentencia que deja expuesto al Piojo Herrera en Costa Rica
Costa Rica

La sentencia que deja expuesto al Piojo Herrera en Costa Rica

Tiene 19 años, está cerca de lograr el ascenso en Europa y le envió un guiño a Panamá para jugar en la Selección
Panama

Tiene 19 años, está cerca de lograr el ascenso en Europa y le envió un guiño a Panamá para jugar en la Selección

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo