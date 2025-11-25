Desde Guatemala confirman la decisión final de Luis Fernando Tena ante la búsqueda de Costa Rica: “Dirá que sí”

Luis Fernando Tena es una de las grandes dudas que tiene Guatemala de cara al próximo año. Su renovación estaba encaminada, pero las condiciones impuestas para su próxima firma podría significar una traba. Las autoridades lo evaluaron.

Tena tiene intenciones de continuar en La Bicolor, aunque desde la Fedefut le ofertaron hacerlo por un salario un 20% menor al actual. Su contrato actual se termina junto con el mes de noviembre, y la respuesta podría hacerse esperar.

Si bien el entrenador explicó que se tomará hasta enero del 2026 para meditar la decisión con su familia y dar la respuesta correspondiente, diversas cuestiones como el interés de Costa Rica aparecen como impedimentos para el objetivo.

Luis Fernando Tena continuaría en Guatemala y le diría que no a Costa Rica

Según informó el periodista Juan Carlos Gálvez a través de su cuenta oficial de X, la renovación contractual del entrenador mexicano está al caer. El ofrecimiento de Costa Rica no sería tan dominante, por lo que la decisión ya casi estaría tomada.

“Páginas, no se apresuren. En enero, finalmente, Luis Fernando Tena le dirá que sí a Guatemala. La verdad es que no tiene ninguna oferta concreta de ningún lado, y no querrá perderse el sueldo que tiene en Guatemala. Póngale la firma”, publicó.

Por su parte, las autoridades de la FFG están conformes con el trabajo de Tena, pero las condiciones para su continuidad serían dos. En primer lugar, cambios para su cuerpo técnico. Luego, no menos importante, un recorte en su salario.

Números de Tena como director técnico de la Selección de Guatemala

Luis Fernando Tena arribó a Guatemala el 5 de noviembre del 2021, fecha desde la que dirigió un total de 59 partidos. Logró una media de puntos de 1,49. Como máximo grito, se hizo con la medalla de bronce de la Copa Oro 2025.