“Está muy cerca de volver”: en Alajuelense confirman el refuerzo que más ilusiona a Machillo Ramírez en un momento clave

La Liga Deportiva Alajuelense se prepara para un diciembre frenético que definirá si esta temporada quedará marcada como una de las más exitosas de la última década o si, una vez más, las ilusiones rojinegras se desploman en el último instante.

A los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez les restan dos compromisos de la fase regular del Apertura 2025 antes de entrar en la etapa decisiva del campeonato, para la cual ya están clasificados. Entre medio, deberán afrontar nada menos que la final de la Copa Centroamericana 2025 ante Xelajú.

Una ausencia que se hace sentir

Para semejante calendario, el histórico entrenador manudo sabe que necesita tener disponibles a todas sus figuras, y especialmente a una: Kenyel Michel. El extremo de 21 años, ya vendido al Minnesota United de la MLS y próximo a marcharse una vez finalice la temporada, venía siendo determinante para los manudos.

Kenyel Michel está en su mejor momento (Diario Extra).

Después de brillar como MVP del clásico ante Deportivo Saprissa anotando los dos goles del triunfo, Michel sufrió una lesión muscular que lo dejó fuera de combate. Desde entonces, se ha perdido cuatro partidos del campeonato y la semifinal de vuelta de la Copa Centroamericana ante Olimpia.

La noticia más esperada por el liguismo

Este domingo, minutos antes del duelo ante Sporting FC en el Morera Soto, el gerente deportivo Carlos Vela entregó la noticia que toda la afición manuda estaba esperando, incluido el propio Machillo: Kenyel Michel está a un paso de regresar.

“Kenyel ya está muy cerca de volver, él sigue su proceso de rehabilitación”, aseguró el directivo mexicano, quien también destacó la reincorporación del delantero Alberto Toril a la convocatoria.

Además, Vela confirmó que en la fase final Alajuelense tendrá disponible prácticamente a todo su arsenal ofensivo: “Ya es inminente el regreso de Michel, nos pone muy contentos. Hoy también tenemos a Toril. Estoy seguro de que para la fase final vamos a contar con todos”. Por último, el gerente manudo también adelantó que Anthony Hernández, quien quedó fuera por una pequeña lesión en un tendón del pie tras un golpe, también está casi listo para volver.