Qué necesitan Olimpia, Motagua y Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025

Llegó a su fin la fase de grupos de la Copa Centroamericana 2025. Una última chance tienen los equipos con posibilidades para clasificar a los cuartos de final.

Olimpia, Motagua y Real España aún están vivos y saben lo que deben de hacer para estar en la fase de eliminación.

Los clubes hondureños saben que no dependen de ellos mismos para clasificar a los cuartos, por lo que aquí te contamos que necesita cada uno.

¿Qué necesita Motagua para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

El Ciclón que ahora dirige Javier López, tiene 7 puntos y es líder de su sector. Dependen de ellos mismos para estar en la siguiente ronda.

Motagua necesita de un triunfo o un empate para estar clasificado. De no hacerlo deberán de esperar el resultado entre Cartaginés (4 puntos) e Independiente (6 puntos).

La forma en que el Azul quede eliminado es la siguiente:

-Una derrota ante Saprissa y triunfo de CAI

-Una derrota ante Saprissa y triunfo de Cartaginés (que avanza por diferencia de goles)

¿Qué necesita Olimpia para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

El León prácticamente está del otro lado, solo una catástrofe evitaría que estén en los cuartos de final. El León (7 puntos) se juega más bien el liderato del grupo ante Xelajú MC (9 puntos).

La forma en que Olimpia quede eliminado es la siguiente:

-Un derrota ante Xelajú y que Águila derrote a Real Estelí por más de 4 o 5 goles.

¿Qué necesita Real España para clasificarse a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025?

Es el que la tiene más complicada la situación, Real España no solo debe ganar su partido ante Sporting San Miguelito (7 unidades), si no que también debe golear para tener chances.

Los de Jeaustin Campos solo suman tres puntos, mismos que Herediano, que también se juega todo ante Municipal (5 unidades) en la última jornada.

La forma en que Real España quede eliminado es la siguiente:

-Una derrota ante Sporting San Miguelito

-Un empate ante Sporting San Miguelito

-Una victoria sobre Sporting San Miguelito y un triunfo de Municipal ante Herediano

-Una victoria ante San Miguelito y victoria de Herediano (Aquí la clave será la diferencia de goles)

Con el margen de error reducido al mínimo, los cuatro representantes de Honduras afrontan una jornada decisiva en la Copa Centroamericana 2025.

Hora y fecha de los partidos de Motagua, Olimpia y Real España

-Saprissa vs Motagua *martes 26, 8:00 p.m

-Olimpia vs Xelajú MC *miércoles 27, 8:00 p.m

-Real España vs Sporting San Miguelito *jueves 28, 8:00 p.m

