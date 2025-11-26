La Selección de Guatemala lo convocó, pero su club no lo prestó y ahora la Fedefut le aplicó el peor castigo

Las malas noticias no cesan para Antigua GFC. Este jueves se confirmó que el jugador Selvin Joel Sagastume ha quedado inhabilitado de toda competencia de la Liga Nacional y de la Categoría Especial, según una notificación enviada por la Federación Nacional de Futbol de Guatemala (FEDEFUT) al club panza verde. La decisión sacudió al plantel, que ya enfrenta múltiples bajas por lesiones y sanciones.

La suspensión del futbolista se debe a que Antigua GFC no permitió que Sagastume asistiera a una convocatoria de la Selección Sub-20 de Guatemala, un requerimiento obligatorio para los clubes según los reglamentos vigentes. De acuerdo con el informe de la federación, el encargado de comunicar esta negativa fue el señor Juan García, Director General de Antigua, lo que originó el proceso disciplinario.

Fuerte castigo de la Fedefut

En la resolución oficial, la FEDEFUT establece claramente: «Iníciese el procedimiento correspondiente al Club Antigua GFC, por la negativa de liberar al jugador Selvin Joel Sagastume Morales para atender la convocatoria que le fue realizada». El documento añade que esta acción constituye una falta directa al reglamento de selecciones nacionales.

La entidad además instruyó: «Conforme a lo establecido en el artículo 31 del Reglamento de Selecciones Nacionales, remítase el presente expediente a la Comisión de Ética de la Federación Nacional de Futbol de Guatemala, para imponer la sanción que en derecho corresponda al Club Antigua GFC y al jugador Selvin Joel Sagastume Morales». Esto abre la puerta a nuevas penalizaciones para la institución.

Con esta medida, el entrenador Mauricio Tapia pierde definitivamente a Sagastume para lo que resta del Torneo Apertura 2025, una baja especialmente sensible en un momento donde el equipo ya lidia con varios jugadores lesionados y tampoco puede contar con los hermanos Santis, suspendidos tras el incidente ocurrido en el partido ante Municipal. El panorama competitivo para los coloniales se complica aún más.

Mientras tanto, la Selección Sub-20 de Guatemala continúa trabajando en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) con miras a su participación en el torneo oficial Uncaf FIFA Forward, preparación de la cual el joven Sagastume ya no podrá formar parte debido a la sanción impuesta. La situación genera debate sobre la relación entre clubes y selecciones, un tema que una vez más vuelve a quedar en el centro de la conversación futbolística nacional.