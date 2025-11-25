“Ya firmó”: Jafet Soto se lleva a dos figuras que juegan en rivales directos de Herediano en medio del Apertura 2025

Luego de consagrarse con un bicampeonato histórico y superar a Liga Deportiva Alajuelense en el palmarés de títulos domésticos, el Club Sport Herediano está viviendo un Torneo Apertura 2025 para el olvido.

A pesar de la reciente remontada del equipo liderado por Jafet Soto, el catastrófico inicio bajo la dirección de Pablo Salazar y posteriormente Hernán Medford sigue pasando factura.

ver también “Mariano Torres lo niega”: todo Saprissa consternado por la noticia que involucra a Marcel Hernández tras la pelea con el ídolo

Los florenses dependen ahora de un verdadero milagro para meterse en la fase final: ganar sus dos partidos restantes y esperar que Municipal Liberia, actual cuarto lugar, no sume ni un solo punto contra Deportivo Saprissa y Club Sport Cartaginés.

El Team cierra dos fichajes sorpresa

Con este panorama, está claro que Jafet, máximo jerarca del club además de su entrenador, ya puso la mirada en una renovación profunda para el 2026. Así lo confirmó este martes el periodista Kevin Jiménez, quien en su programa Seguimos lanzó un auténtico bombazo: el Team ya tiene apalabrados a dos futbolistas de la Liga Promérica para incorporarse una vez termine el campeonato.

“Herediano ya firmó dos jugadores que están en el campeonato nacional compitiendo”, reveló Jiménez. Aunque los nombres no pueden hacerse públicos por temas contractuales, adelantó que ambos “están entre los cinco equipos en la pelea por clasificar”.

Publicidad

Publicidad

Es decir, el Team le está quitando jugadores a alguno (o algunos) de estos equipos: Liga Deportiva Alajuelense, Deportivo Saprissa, Club Sport Cartaginés, Municipal Liberia o Pérez Zeledón.

Herediano se aferra al milagro

Para descubrir quiénes son estas dos figuras habrá que esperar un poco más. Antes de eso, Herediano deberá definir su propio destino en la recta final del Apertura.

Publicidad

ver también Jafet Soto al límite: ¿Qué necesita Herediano para clasificar a la fase final del Apertura 2025 de Costa Rica?

La jornada 17 podría dejar todo sentenciado para los florenses: el sábado 29 de noviembre, recibirán a AD San Carlos a las 8:00 p.m. (hora tica), mientras que un día después Liberia visitará La Cueva a las 4:00 p.m.