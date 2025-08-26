Motagua recibe una enorme suma: se confirma el monto en dólares que cobrarán tras eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana

Javier López va pasito a pasito con su Motagua, el español sigue invicto desde su llegada a los azules y ha vuelto a ser el dolor de cabeza de Saprissa.

Tras el empate 0-0 en Tibás, el Ciclón clasificó a los cuartos de final como primero de grupo con ocho unidades, una más que Cartaginés que fue el otro en colarse a la fase de eliminación.

Saprissa e Independiente fueron los equipos que quedaron fuera del Grupo C y tendrán que volver a casa tras el duro golpe.

Motagua no solo ganó la el boleto a cuartos, si no que también una gran suma de dinero que da Concacaf por el pase.

¿Cuánto dinero ganó Motagua por eliminar a Saprissa de la Copa Centroamericana?

El Ciclón va a cobrar 80 mil dólares, esto por avanzar a la ronda de eliminación, a esto se le debe sumar los 160 mil que ya recibieron solo por clasificar al torneo.

Esto será un gran alivio económico para Motagua que ha creado una plantilla con salarios altos para poder ganar el título internacional que se les ha negado desde 2007.

El ganador de la Copa Centroamericana 2025 se embolsará $230,000 dólares.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo C