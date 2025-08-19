¡ÚLTIMA HORA! Concacaf no muestra piedad y liquida a Jeaustin Campos con un castigo histórico por sus gestos contra Municipal

¡Ya es oficial! Concacaf no anduvo con contemplaciones y castigo de manera durísima a Jeaustin Campos.

El director técnico de Real España firmó un papelón histórico en El Trébol y no solamente perdió el partido, sino que hizo gestos discriminatorios que le han costado muy caro.

Histórico castigo a Jeaustin Campos por parte de Concacaf

Tras la derrota contra Municipal, Campos hizo unos gestos que no cayeron nada bien en la Confederación.

El entrenador fue investigado por parte de Concacaf y este día ha lanzado un castigo histórico contra el DT de Real España.

En un comunicado, el Comité Disciplinario de Concacaf dio a conocer que Campos Madriz ha sido sancionado con 10 PARTIDOS en competiciones internacionales.

Es así como Jeaustin cierra una vergonzosa Copa Centroamericana con dos derrotas y un castigo que le dará la vuelta al mundo.

Comunicado Concacaf: Sanción a Jeaustin Campos

Miami, FL – El Comité Disciplinario de Concacaf ha sancionado al director técnico del Real C.D. España, Jeaustin Campos, tras un incidente ocurrido inmediatamente después de la conclusión del partido de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 entre el club hondureño y el C.S.D. Municipal de Guatemala, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Después de revisar las pruebas y la documentación recopilada durante su investigación, y de acuerdo con el Código Disciplinario aplicable, el Comité ha impuesto al señor Campos una suspensión de diez partidos por el uso de gestos discriminatorios.

La decisión del Comité Disciplinario está en línea con la política de tolerancia cero de Concacaf contra los comportamientos discriminatorios y racistas en el fútbol.

El señor Campos deberá cumplir su suspensión durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en futuras ediciones de la competencia regional en el que sea elegible para participar.