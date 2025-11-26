Es tendencia:
Cuándo y a qué hora es la revancha entre Xelajú vs. Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana 2025

Entérese fecha, horario y dónde ver el partido de vuelta entre Xelajú MC y LD Alajuelense, que definirá al campeón de la Copa Centroamericana.

Por Maximiliano Mansilla

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Xelajú vs. Alajuelense?
La final de la Copa Centroamericana 2025 tendrá su capítulo decisivo en Guatemala. Xelajú MC y Alajuelense se juegan el título regional después de haber empatado 1-1 en el Morera Soto y también el boleto directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf 2026.

Xelajú vs. Alajuelense: fecha, sede y horario de la final de vuelta por la Copa Centroamericana

La revancha entre Xelajú y Alajuelense por la final de la Copa Centroamericana se jugará el miércoles 3 de diciembre. El escenario será el Estadio Cementos Progreso, en Ciudad de Guatemala, donde el club quetzalteco hará de local para intentar coronarse ante su gente. El encuentro también está pautado para las 20:00 de Centroamérica, replicando el horario del choque de ida.

Xela ganó el derecho de cerrar la serie en casa gracias a su rendimiento global a lo largo del torneo. Ambos equipos alcanzaron la misma cantidad de puntos en el acumulado, pero el conjunto guatemalteco terminó con una mejor diferencia de gol (+6 contra +2 de Alajuelense), criterio que Concacaf utiliza para definir la localía en el partido de vuelta de la final.

El gol de visitante y lo que advierte Concacaf: ¿qué necesitan Alajuelense y Olimpia para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025?

El gol de visitante y lo que advierte Concacaf: ¿qué necesitan Alajuelense y Olimpia para clasificar a la final de la Copa Centroamericana 2025?

Para la Liga, el duelo en suelo chapín es la oportunidad de lograr el tricampeonato, después de consagrarse en las ediciones 2023 y 2024 frente a Real Estelí. El equipo costarricense llega a esta final con una larga racha invicta en el torneo y con la presión de sostener su dominio regional en un escenario hostil.

Del lado de Xelajú, la vuelta en el Cementos Progreso tiene un tinte histórico. El club del altiplano guatemalteco disputa su primera final internacional y sabe que tendrá el empuje de su afición, que sueña con ver a los Chivos levantar la Copa Centroamericana y devolver a Guatemala a lo más alto del fútbol de clubes de la región.

¿Dónde ver EN VIVO a Xelajú vs. Alajuelense por la revancha de la Copa Centroamericana 2025?

El partido de vuelta entre Xelajú y Alajuelense será transmitido en toda la región por Disney+.

