“No es normal”: Machillo Ramírez habló sin rodeos sobre los penales que erraron Joel Campbell y Celso Borges ante Xelajú

Luego de la igualdad en la final de ida entre Alajuelense y Xelajú, Machillo Ramírez se refirió a los fallos de Joel Campbell y Celso Borges.

pablo rocca

Por Pablo Rocca

Machillo Ramírez salió hablar. (Foto: TD Más)
La final de ida de la Copa Centroamericana dejó emociones de todo tipo en el Estadio Alejandro Morera Soto. La Liga Deportiva Alajuelense y Xelajú empataron 1-1 en un partido vibrante, marcado por dos penales fallados por los rojinegros y por la actuación monumental del arquero chapín Rubén Silva, la gran figura de la noche. Ahora, todo se decidirá la próxima semana en Guatemala.

La Liga tuvo en sus pies la oportunidad de encaminar la final. Primero Joel Campbell y luego Celso Borges se pararon frente al punto de penal con el Morera Soto en ebullición. Pero en ambos intentos, Silva impuso su ley: atajó, frustró y silenció a los manudos. Dos golpes inesperados que condicionaron el desarrollo del encuentro.

Tras el partido, Machillo Ramírez fue directo al analizar los fallos desde los once pasos. Sin excusas ni dramatismos, reconoció la rareza del momento, pero también defendió a sus referentes.

¿Qué dijo Machillo Ramírez sobre los penales fallados de Alajuelense?

“Es fútbol. Hemos visto a grandes jugadores en momentos importantes desperdiciar penales. Es tanto virtud como error del pateador. El de Joel no va tan pegado al poste y Celso trata de asegurar. No es algo normal, expresó el técnico.

El entrenador manudo dejó claro que estos episodios no deben minar la confianza del grupo, especialmente en una serie tan pareja y en la que cualquier detalle puede marcar la diferencia. Sabe que los penales pueden ser determinantes, pero también sabe que su equipo tuvo fuerza para reaccionar.

Alajuelense viajará a Guatemala con la misión de cerrar la serie ante un Xelajú que demostró personalidad, orden y, sobre todo, un portero en estado de gracia. La final está completamente abierta, y tras la noche de penales fallados y emociones extremas, Óscar Ramírez y los suyos deberán encontrar la forma de convertir el dolor en impulso. El título continental se definirá en un escenario que promete tensión máxima. No te olvides que la final de vuelta de la Copa Centroamericana será transmitidas por Disney+.

