En la Selección de Guatemala pretenden que Luis Fernando Tena continúe en la dirección técnica. El técnico mexicano termina su contrato en diciembre de 2025 y todavía no hay una confirmación sobre una posible renovación para afrontar el próximo proceso mundialista.

Se sabe que la intención de la Federación de Fútbol de Guatemala es que Tena siga en el cargo. Su trabajo superó en parte las expectativas que había en la previa de su ciclo. Sin embargo, el estratega mexicano no dio una respuesta y recibió ofrecimientos de otras selecciones.

En Costa Rica están buscando un entrenador después de la salida del Piojo Herrera. Según confirmaron desde Estados Unidos, el seleccionado tico está interesado en Tena y podría ser una opción en caso de que no acepte la propuesta de Guatemala.

ver también No es Luis Fernando Tena: Señalan al principal responsable de que Guatemala no clasificara al Mundial 2026

El elegido por Guatemala si Luis Fernando Tena no continúa en la selección

Ante este escenario, desde la federación guatemalteca ya analizan un reemplazante en caso de que Tena no acepte la oferta económica. El elegido por los federativos es Salvador Reyes, asistente técnico y mano derecha del técnico mexicano.

Esta posibilidad resultaría difícil, ya que el Chava Reyes transitó gran parte de su carrera al lado de Luis Fernando Tena. Trabajan juntos desde el 2011. La primera experiencia se dio en la Selección de México, cuando ambos eran parte del cuerpo técnico de José Manuel de la Torre. Luego, iniciaron su camino juntos con Tena como principal y Reyes de asistente.

Publicidad

Publicidad

En la Selección de Guatemala, ambos consiguieron grandes logros. Quedaron terceros en la Copa Oro 2025, estuvieron a un partido de clasificar al Mundial 2026 disputando la última ronda y renovaron al seleccionado chapín.