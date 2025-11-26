Es tendencia:
Es subcampeón del mundo, brilló con gigante de Concacaf y dio esta respuesta a Honduras tras la salida de Reinaldo Rueda: “La partes acordaron”

Tiene una muy buena experiencia en Concacaf y sonó para reemplazar a Reinaldo Rueda y ya dio una respuesta a Honduras.

juan cruz russo

Por Juan Cruz Russo

Los buscaron como sustituto de Reinaldo Rueda y ya tiene respuesta.
Honduras perdió la clasificación al Mundial 2026 de forma increíble y acto seguido despidió a Reinaldo Rueda por no cumplir el objetivo de delverlos a la gran cita.

Rueda ya no es más DT de la Bicolor y a pesar de que la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) no tomó una determinación, uno de los entrenadores que sonaba, ya envió una respuesta.

El colombiano ya firmó su finiquito con Honduras y el nombre con el que muchos soñaban era con Pedro Antonio Troglio.

Honduras recibe una rotunda respuesta de Pedro Troglio

Según el periodista argentino César Luis Merlo, Pedro Troglio no será entrenador de la selección de Honduras y continuarán con Banfiel.

“Pedro Troglio seguirá siendo el entrenador de Banfield. Las partes acordaron la renovación de contrato y en los próximos días firmará hasta diciembre de 2026”, confirmó Merlo.

A Troglio se lo buscaba, entre muchas cosas, por su trayectoria con el Olimpia donde ganó 8 ligas y una Liga Concacaf ante Alajuelense en el estadio Morera Soto.

Así es como Pedro queda descartado y tanto con la selección como no Olimpia no lo veremos hasta que finalice su contrato con Banfield. Recordemos también que los salvó del descenso.

Troglio habló del desafio que es Banfield

Tweet placeholder

