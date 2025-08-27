Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Copa Centroamericana

Olimpia recibe aprobación de Concacaf y suma un refuerzo de última hora para enfrentar a Xelajú

El cuadro merengue recibió la aprobación de Concacaf para poder utilizar a un fichaje de último momento en la Copa Centroamericana.

alvaro de la rocha

Por Alvaro De La Rocha

Olimpia recibió la mejor notificación posible.
Olimpia recibió la mejor notificación posible.

Esta noche el Club Olimpia Deportivo se juega la clasificación a los 4tos de final de la Copa Centroamericana.

El ´León´ quiere dejar atrás de una vez por todas el mal recuerdo de haber quedado eliminado en fase de grupos y en el Estadio Nacional con su gente quiere sellar su boleto.

Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025

ver también

Olimpia vs. Xelaju MC: ¿A qué hora y dónde ver al equipo de Eduardo Espinel? Copa Centroamericana 2025

¿Qué refuerzo tendrá Olimpia ante Xelajú?

Olimpia está obligado a sumar ante Xelajú y para fortuna de sus hinchas podrá contar con un refuerzo de última hora gracias a la aprobación de Concacaf.

Publicidad

El cuadro Merengue ya fue notificado por la Confederación que podrá utilizar a su último gran fichaje si así lo decide Eduardo Espinel.

Se trata del volante argentino, Agustín Mulet que ya fue inscrito y habilitado por parte de Concacaf.

Publicidad

Mulet, 25 años, fue el último fichaje del cuadro blanco tras la salida de Carlos Pineda y llegó a reforzar una zona que ha dejado dudas.

Es así como el DT charrúa suma una nueva variante en el mediocampo y será su decisión si hace debutar al ex-Vélez e Independiente.

Publicidad
Tweet placeholder

Mulet llegó a Honduras el 17 de agosto y de inmediato se puso bajo las órdenes de Espinel.

De tener participación esta noche ante el cuadro guatemalteco estará haciendo su debut con la camiseta del León.

Publicidad

El volante también recibió la aprobación de la Liga Nacional y podrá comenzar a competir desde este sábado cuando Olimpia visite a Marathón.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia
Honduras

Alerta máxima: Eduardo Espinel sale al paso ante la posibilidad de perder a su máxima figura en Olimpia

Para echar al Águila de Concacaf: Olimpia recibe la noticia que Eduardo Espinel tanto estaba esperando
Honduras

Para echar al Águila de Concacaf: Olimpia recibe la noticia que Eduardo Espinel tanto estaba esperando

Eduardo Espinel confirma el anuncio que toda la afición de Olimpia quería oír antes de enfrentar a Real España
Honduras

Eduardo Espinel confirma el anuncio que toda la afición de Olimpia quería oír antes de enfrentar a Real España

Saprissa recibe la peor noticia para el partido contra Alajuelense
Deportivo Saprissa

Saprissa recibe la peor noticia para el partido contra Alajuelense

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo