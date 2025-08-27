Olimpia recibe aprobación de Concacaf y suma un refuerzo de última hora para enfrentar a Xelajú

Esta noche el Club Olimpia Deportivo se juega la clasificación a los 4tos de final de la Copa Centroamericana.

El ´León´ quiere dejar atrás de una vez por todas el mal recuerdo de haber quedado eliminado en fase de grupos y en el Estadio Nacional con su gente quiere sellar su boleto.

¿Qué refuerzo tendrá Olimpia ante Xelajú?

Olimpia está obligado a sumar ante Xelajú y para fortuna de sus hinchas podrá contar con un refuerzo de última hora gracias a la aprobación de Concacaf.

El cuadro Merengue ya fue notificado por la Confederación que podrá utilizar a su último gran fichaje si así lo decide Eduardo Espinel.

Se trata del volante argentino, Agustín Mulet que ya fue inscrito y habilitado por parte de Concacaf.

Mulet, 25 años, fue el último fichaje del cuadro blanco tras la salida de Carlos Pineda y llegó a reforzar una zona que ha dejado dudas.

Es así como el DT charrúa suma una nueva variante en el mediocampo y será su decisión si hace debutar al ex-Vélez e Independiente.

Mulet llegó a Honduras el 17 de agosto y de inmediato se puso bajo las órdenes de Espinel.

De tener participación esta noche ante el cuadro guatemalteco estará haciendo su debut con la camiseta del León.

El volante también recibió la aprobación de la Liga Nacional y podrá comenzar a competir desde este sábado cuando Olimpia visite a Marathón.