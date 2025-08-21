La sensible baja que tendrá Jeaustin Campos que podría costarle la clasificación en la Copa Centroamericana

Real España venció a Diriangén 1-0 con gol de Bryan Moya y se ganó el derecho de seguir con vida en la Copa Centroamericana.

La ´Máquina´ sumó sus primeros tres puntos en medio de una complicada semana tras el histórico castigo a Jeaustin Campos.

Si bien la victoria le da posibilidades de soñar con una clasificación, no todas fueron buenas noticias para el aurinegro.

Publicidad

Publicidad

ver también Los 9 fichajes de Reinaldo Rueda para la Eliminatoria de Concacaf: Honduras amenaza a Costa Rica con dejarlos sin Mundial

Se confirma la gravedad de la lesión de Roberto Osorto

En el segundo tiempo el cuadro catedrático fue mejor que el ´Cacique´, entre otras cosas, por el rendimiento del mediocampista Roberto Osorto.

El ´Motorcito´ de 19 años salió como titular por primera vez en la Copa y demostró porqué fue clave en el último torneo liguero donde llegaron hasta la final.

Publicidad

Sin embargo, Osorto no pudo finalizar el encuentro ya que tuvo que salir sustituido debido a una lesión.

Publicidad

El volante conducía el balón cuando fue empujado por detrás por Luis Coronel y al caer se lastimo gravemente.

Publicidad

El jugador se lesionó la clavícula y tuvo que salir de cambio al minuto 66´, su lugar fue ocupado por Carlos Mejía.

Fútbol Centroamérica pudo conocer que Roberto Osorto sufrió una lesión en la clavícula y que deberá someterse a cirugía. Serán tres meses que estará de baja el mediocampista.

Publicidad

Publicidad

ver también Nadie había sido capaz: Concacaf confirma la noticia que impacta a Real España a pesar de la dura sanción a Jeaustin Campos

La intervención médica esta programada para este jueves y, si bien aún no hay plazos para una recuperación, se estima que estará varias semanas de baja.

Publicidad

En conferencia de prensa Hugo Viegas, asistente técnico de Jeaustin Campos, se refirió a su lesión y a la de Carlos Mejía.

Publicidad

“Carlos Mejía salió con un golpe en la rodilla, Roberto (Osorto) con un golpe en la clavícula. Los están evaluando y veremos si se recuperan lo más pronto posible. Son batallas de mucho desgaste físico y son finales. Diriangén un gran equipo y sabíamos que iba a ser muy fuerte el juego”.

Publicidad

Es así como Real España perderá a una pieza fundamental en el mediocampo para el encuentro ante Sporting San Miguelito, partido donde se jugará la clasificación a 4tos de final de la Copa CA.