Primero Lamine Yamal y ahora Keyrol Figueroa: el objetivo de Francis Hernández en Honduras que puede cambiarlo todo en la Selección

El nuevo director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Francis Hernández ya fue informado del primer reto que tiene con la bicolor de cara al proceso para el Mundial de 2030.

Diversos reportes indican que Hernández ya conoce del caso de Keyrol Figueroa, delantero de las inferiores del Liverpool que de momento mantiene su decisión de jugar para la selección de Estados Unidos.

Sin embargo, el caso de Keyrol Figueroa no es desconocido para Hernández, quien durante su paso por la Real Federación Española de Fútbol convenció a Lamine Yamal de representar a La Roja y no a Marruecos.

ver también Dirigió a España con Luis Enrique, vivió un calvario en Irak y terminó con una denuncia ante la FIFA: quién es Jesús Casas, el DT que quiere Honduras para volver a un Mundial

De acuerdo al portal Legión Catracha, ese debe ser el primer reto a cumplir por parte del español, esto debido a la formación que posee el hijo de Maynor Figueroa.

“El primer gran reto de Francis Hernandez. Así como convenció a Lamine Yamal y Dean Huijsen para jugar con España: Keyrol Figueroa debe ser una prioridad ya que no hay nadie con sangre hondureña en estos momentos jugando en Honduras con el nivel de formación que ostenta”, escribió.

Publicidad

Publicidad

Ya sabe del caso de Keyrol Figueroa

Por su parte, el periodista Julio Cruz aseguró que el director deportivo ya está trabajando en pactar una reunión con Keyrol en Inglaterra para convencerlo de que juegue con Selección de Honduras.

“Francis Hernández, nuevo director deportivo de las Selecciones de Honduras, ya tiene en su conocimiento el caso de Keyrol Figueroa y cuando se nombre el nuevo DT agendarán una reunión con él en Inglaterra para tratar de convencerlo que juegue con Honduras. Entre sus varios proyectos, Hernández buscará más hondureños que estén jugando en otros países y tengan doble nacionalidad”, precisó.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo logró convencer a Lamine Yamal?

Francis Hernández, durante su presentación con la FFH recordó cómo fue el trabajo realizado para convencer al futbolista del FC Barcelona que también podía jugar para marruecos.

Publicidad

ver también “Arriesgar”: Honduras sorprende a la Argentina de Messi con la decisión que nadie puede creer para el amistoso antes del Mundial 2026

“Cuando hay jugadores que tienen la posibilidad de representar a más de una federación porque tienen más de una nacionalidad, pues lógicamente el jugador tiene la decisión de elegir. Yo en aquel momento hice mi trabajo tratando de transmitir a Lamine y a su familia una reunión muy personal que mantuvimos por el proyecto de la selección española que teníamos para él en el presente y en el futuro y bueno, pues conseguimos que Lamine se decantara por representar a España y no a Marruecos. Bueno, orgulloso de hacer mi trabajo, pero sobre todo orgulloso que Lamine pudiera decidir representar a la Roja y que fuera partícipe de todos estos éxitos que están sucediendo en la selección absoluta de España”, dijo Hernández.

Cabe señalar que, Hernández también fue el responsable de convencer a Dean Huijsen de representar a España, ya que el central de Real Madrid también tenía la posibilidad de jugar para Países Bajos.

Publicidad