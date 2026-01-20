Dirigió a España con Luis Enrique, vivió un calvario en Irak y terminó con una denuncia ante la FIFA: quién es Jesús Casas, el DT que quiere Honduras para volver a un Mundial

Jesús Casas es el máximo candidato a dirigir a la selección de Honduras, el español sería elegido por Francis Hernández, nuevo director deportivo de la escuadra catracha.

Casas es un entrenador con mucha personalidad y liderazgo, pero antes de tomar a la Bicolor, sufrió una historia muy dura cuando fue entrenador de Irak, eso a pesar de hacerlos ganar la Copa del Golfo en 2023.

Irak soñaba con ir a la Copa del Mundo y realizó una clasificación mundialista muy buena tras firmar una impecable primera fase con pleno de seis victorias. También brilló en la Copa de Asia donde venció de forma histórica tras 80 años.

Pero todo se vino abajo de forma repentina y tuvo que dejar a la selección asiática debido a un bache que sufrió, pero su proceso estaba siendo bueno.

Jesús Casas, de vivir un sueño al calvario con Irak

“No estoy bien. Estoy fastidiado, por lo deportivo y lo extradeportivo. Pero esto es fútbol, hay que seguir adelante”, decía Casas con voz firme. Pese a que el teléfono aún no ha sonado con nuevas ofertas, aún no ha habido tiempo para eso, él siente que su trabajo ha sido intachable. “Estoy tranquilo. Lo que hicimos fue bastante bueno y espero que en algún momento llegue otro proyecto. Pero si no es ya, será más adelante”, dijo en una entrevista a Marca.

Nunca entendió por qué lo habían despedido. Ni siquiera a una eliminación prematura: “Seguíamos vivos en la clasificación para el Mundial, quedaban dos fases más. Deportivamente no tenía sentido. Pero en Irak la cultura de la inmediatez es así: pierdes un partido y todo se tambalea”.

Una derrota ante Palestina fue el detonante para sacarlo de Irak y en venganza por la derrotar, mostraron el contrato del técnico. Algo que era privado.

“Como no lo aceptamos, empezó todo. Filtraron mi contrato en redes sociales y en todos los informativos del país. Me amenazaron con temas fiscales. Ahora incluso me han denunciado por incumplimiento de contrato. Es todo muy sucio. Supongo que cuando llegue a la FIFA se aclarará, pero mientras tanto… no es agradable”.

Jesús Casas vivió un calvario con Irak.

Rechazó otras oferta por dirigir a Irak

Corea del Sur le había hecho una propuesta para que fuera su seleccionador, pero la declinó por compromiso.

“La conexión que teníamos con la federación y con el público era real. Por eso duele más. Teníamos esperanza en que el trato sería diferente”.

Detalló los problemas que existen en Ikak: “Allí hay una guerra civil interna. Cada uno tiene sus intereses, sus comisiones. Hay muchísima presión. Es muy difícil hacer las cosas bien cuando estás rodeado de eso. Están haciendo un juego desleal, dañando mi imagen en toda la región del Golfo. Pero espero que el tiempo ponga las cosas en su sitio”.

Y cerró: “La conexión con el público ha sido espectacular. No dejo de recibir mensajes. Algunos muy profundos: ‘Nuestro país no nos merece’, me dicen. Ellos saben lo que había antes y lo que dejamos. No solo resultados: metodología, estructura, captación de talento”.

Ahora tiene un nuevo reto y es seleccionador de Honduras, según confirma el periodista Álvaro de la Rocha.

Ahora va a dirigir a la selección de Honduras, según informes.

Honduras ya tendría a Jesús Casas como su nuevo técnico

“La Federacion de Fútbol de Honduras tiene negociaciones avanzadas con el director técnico, Jesús Casas.

Casas es el nombre elegido por el nuevo director deportivo de la FFH, Francis Hernández, para comandar a la ‘H’ Rumbo al Mundial 2030.

El español de 52 años dirigió a Irak y fue Campeón del Golfo en 2023. 33 partidos; 20 triunfos, 4 empates y 9 derrotas con el cuadro iraquí.

Fue asistente de Luis Enrique, Robert Moreno y Luis de la Fuente en la Selección de España”.

Con esto, el proceso a 2030 será dirigido por los altos mandos españoles, su experiencia dice que ha trabajado con grandes técnicos y ahora su oportunidad ha llegado en una selección que necesita de volver a una Copa del Mundo.