Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Honduras

Hondureño da el gran salto en su carrera profesional y ficha por el LAFC de Estados Unidos

Los Ángeles FC han dado oportunidad a un nuevo hondureño que arrancará en la MLS Netx Pro buscando llegar a la primera división.

José Rodas

Por José Rodas

Sigue a FCA en Google!
LAFC tiene nuevo integrante en su plantilla y es catracho.
LAFC tiene nuevo integrante en su plantilla y es catracho.

Honduras sigue dando de qué hablar y luego de la goleada de LAFC a Real España en la Concachampions 2026, el equipo norteamericano se ha fijado en el talento catracho.

Primero lo hizo con Nixon Cruz, a quien lo vieron jugar en la elliminatoria y quedaron sorprendidos por su fútbol, ahora han concretado el fichaje de un jugador de sangre hondureña ¿Quién es?

Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

ver también

Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

Hondureño ficha por el LAFC de Estados Unidos

El talento hondureño sigue expandiéndose en Estados Unidos con la firma de Eddie Villeda por el LAFC de la MLS NEXT Pro.

El mediocampista ofensivo (nacido en 2003 y de padre hondureño) llega al conjunto angelino tras destacar en el fútbol universitario con la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB), donde demostró una visión de juego y pegada envidiables.

Con este salto al profesionalismo, Villeda entra directamente en el radar de la Selección de Honduras, siendo una pieza joven y con proyección que podría aportar frescura al mediocampo nacional.

Publicidad

Su llegada al LAFC es el escenario perfecto para terminar de pulirse y buscar un lugar en el primer equipo de la MLS.

David Suazo le respondió de la forma que pocos se animan a Zlatan Ibrahimovic y en Honduras le dan la razón

ver también

David Suazo le respondió de la forma que pocos se animan a Zlatan Ibrahimovic y en Honduras le dan la razón

Los datos de Eddie Villeda

  • Nombre: Eddie Villeda
  • Posición: Mediocampista
  • Altura : 5’10”
  • Lugar de nacimiento : Compton, CA
  • Ciudadanía : Estados Unidos
  • Último club : US Santa Barbara
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
De las Ligas Menores a la élite: la joya hondureña que ya ficharon en Estados Unidos y que se proyecta para equipazo de la MLS
Honduras

De las Ligas Menores a la élite: la joya hondureña que ya ficharon en Estados Unidos y que se proyecta para equipazo de la MLS

Impensada confesión de Mathías Vázquez en su primer día en Cincinnati
Honduras

Impensada confesión de Mathías Vázquez en su primer día en Cincinnati

Es el 10 de la Selección de Panamá y ahora dio el gran salto hacia la MLS
Panama

Es el 10 de la Selección de Panamá y ahora dio el gran salto hacia la MLS

El VAR en Honduras: acaban con la espera y confirman para cuándo estará disponible
Honduras

El VAR en Honduras: acaban con la espera y confirman para cuándo estará disponible

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo