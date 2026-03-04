Hondureño da el gran salto en su carrera profesional y ficha por el LAFC de Estados Unidos

Honduras sigue dando de qué hablar y luego de la goleada de LAFC a Real España en la Concachampions 2026, el equipo norteamericano se ha fijado en el talento catracho.

Primero lo hizo con Nixon Cruz, a quien lo vieron jugar en la elliminatoria y quedaron sorprendidos por su fútbol, ahora han concretado el fichaje de un jugador de sangre hondureña ¿Quién es?

ver también Centroamérica de rodillas ante Luis Palma: UEFA ilusiona a toda Honduras con sus mensajes

Hondureño ficha por el LAFC de Estados Unidos

El talento hondureño sigue expandiéndose en Estados Unidos con la firma de Eddie Villeda por el LAFC de la MLS NEXT Pro.

El mediocampista ofensivo (nacido en 2003 y de padre hondureño) llega al conjunto angelino tras destacar en el fútbol universitario con la Universidad de California, Santa Bárbara (UCSB), donde demostró una visión de juego y pegada envidiables.

Con este salto al profesionalismo, Villeda entra directamente en el radar de la Selección de Honduras, siendo una pieza joven y con proyección que podría aportar frescura al mediocampo nacional.

Publicidad

Publicidad

Su llegada al LAFC es el escenario perfecto para terminar de pulirse y buscar un lugar en el primer equipo de la MLS.

ver también David Suazo le respondió de la forma que pocos se animan a Zlatan Ibrahimovic y en Honduras le dan la razón

Los datos de Eddie Villeda

Nombre: Eddie Villeda

Posición: Mediocampista

Altura : 5’10”

Lugar de nacimiento : Compton, CA

Ciudadanía : Estados Unidos

Último club : US Santa Barbara