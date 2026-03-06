Cruce polémico: Mariano Torres y Kendall Waston le responden con todo a Leo Moreira tras burlarse de Saprissa

La décima jornada del Torneo Clausura 2026 finalizó con un verdadero batacazo: el Sporting FC de Andrés Carevic, de andar irregular en la primera mitad del certamen, remontó ante el Deportivo Saprissa como visitante y se llevó un valioso 2-1 que significó el final del invicto que ostentaba el cuadro morado bajo la dirección de Hernán Medford.

Este resultado no solo les dio a los albinegros un respiro en la lucha por escapar de la parte baja de la tabla, sino que también complicó las aspiraciones del Monstruo por el liderato, ya que ahora está a cuatro puntos del Club Sport Herediano.

Al finalizar el encuentro, Leo Moreira, uno de los protagonistas más experimentados del encuentro, sorprendió con un filazo dirigido al equipo que tantas veces enfrentó bajo los arcos de la Liga Deportiva Alajuelense y El Team. “Qué lindo es venir a ganar y bailados“, disparó en declaraciones para Tigo Sports.

¿Qué respondieron Mariano Torres y Kendall Waston?

La burla de Moreira no pasó desapercibida en el camerino tibaseño, y dos de los referentes del equipo, Mariano Torres y Kendall Waston, salieron al cruce de su viejo rival.

En zona mixta, el capitán argentino respondió: “No escuché nada y no puedo opinar de algo que no escuché porque por ahí digo algo que no corresponde, pero si fue Leo Moreira el que dijo ya es grande, tiene experiencia, sabe que el campeonato no terminó y bueno, nosotros nos vamos a preparar para el domingo pelear por el primer lugar“.

Por su parte, Waston también reaccionó a las palabras del arquero del Sporting. “Puedo hablar por mí; es entendible la alegría de él por ganarnos acá. Obviamente no voy a compartir que nos bailaron, porque eso no fue así. Más de eso no voy a comentar para no generar más polémica, pero siempre van a haber dos versiones, dos caras distintas en esta historia: el que está feliz porque ganó y el que está triste porque perdió“, expresó en Radio Columbia.

Kendall Waston no dejó pasar los dichos de Moreira (Saprissa).

Saprissa solo piensa en Herediano

Aunque la derrota ante Sporting aleja a Saprissa de la cima, el equipo de Hernán Medford sabe que una victoria ante el líder Herediano el próximo domingo 8 de marzo (5:00 p.m. de Costa Rica) podría devolverlo a solo un punto de la cima del Torneo Clausura 2026. Será un partido crucial para empezar al perfilar al ganador de la fase regular y para que los morados reafirmen sus aspiraciones al título.

“No se nos dio como queríamos, estamos dolidos pero no hay tanto tiempo para lamentarlo, ya a partir de mañana pensar en el partido del domingo que va a ser muy duro. Preparar de la mejor manera, corregir las cosas que hay que corregir para que no nos vuelva a suceder y salir con todo a buscar los tres puntos“, comentó Mariano Torres, ya mentalizado en recibir a los rojiamarillos.

