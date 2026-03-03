Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 10

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, el inicio de la segunda vuelta, comienza este martes y abre este martes con un partidazo: Alajuelense vs. Cartaginés en el Morera Soto, un cruce clave porque La Liga está 6° y fuera del Top 4 que clasifica a semifinales, mientras los brumosos llegan en zona alta y con la chance de presionar la cima.

El resto de la fecha se jugará entre miércoles y jueves, con partidos que también pueden mover fuerte la tabla: el miércoles se disputan Pérez Zeledón vs. Liberia, Puntarenas vs. San Carlos y Guadalupe vs. Herediano; y el jueves cierra Saprissa vs. Sporting, otro duelo que impacta directo en la pelea de arriba.

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Fecha 10

Martes 3 de marzo

Alajuelense vs. Cartaginés — 20:00 — TV: FUTV

Miércoles 4 de marzo

Pérez Zeledón vs. Liberia — 16:00 — TV: FUTV

— — Puntarenas vs. San Carlos — 19:00 — TV: Tigo Sports

— — Guadalupe vs. Herediano — 20:00 — TV: FUTV

Jueves 5 de marzo

Saprissa vs. Sporting FC — 20:00 — TV: FUTV

Así se jugará la Jornada 11

Sábado 7 de marzo

Liberia vs. Guadalupe — 18:00

— San Carlos vs. Alajuelense — 20:00

Domingo 8 de marzo

Cartaginés vs. Puntarenas — 11:00

— Saprissa vs. Herediano — 17:00

Lunes 9 de marzo

Sporting FC vs. Pérez Zeledón — 19:00