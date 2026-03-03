Es tendencia:
Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 10

Este martes el clásico entre Alajuelense y Cartaginés abre la 10ª fecha del Clausura 2026 de Costa Rica.

El Clausura 2026 empieza su segunda vuelta y la tabla está que arde.
La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, el inicio de la segunda vuelta, comienza este martes y abre este martes con un partidazo: Alajuelense vs. Cartaginés en el Morera Soto, un cruce clave porque La Liga está 6° y fuera del Top 4 que clasifica a semifinales, mientras los brumosos llegan en zona alta y con la chance de presionar la cima.

El resto de la fecha se jugará entre miércoles y jueves, con partidos que también pueden mover fuerte la tabla: el miércoles se disputan Pérez Zeledón vs. Liberia, Puntarenas vs. San Carlos y Guadalupe vs. Herediano; y el jueves cierra Saprissa vs. Sporting, otro duelo que impacta directo en la pelea de arriba.

Es oficial: Saprissa confirma el regreso más esperado por la afición en el momento más importante del Clausura 2026

Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026

Los partidos de la Fecha 10

Martes 3 de marzo

  • Alajuelense vs. Cartaginés20:00TV: FUTV

Miércoles 4 de marzo

  • Pérez Zeledón vs. Liberia16:00TV: FUTV
  • Puntarenas vs. San Carlos19:00TV: Tigo Sports
  • Guadalupe vs. Herediano20:00TV: FUTV

Jueves 5 de marzo

  • Saprissa vs. Sporting FC20:00TV: FUTV
Así se jugará la Jornada 11

Sábado 7 de marzo

  • Liberia vs. Guadalupe18:00
  • San Carlos vs. Alajuelense20:00

Domingo 8 de marzo

  • Cartaginés vs. Puntarenas11:00
  • Saprissa vs. Herediano17:00
Lunes 9 de marzo

  • Sporting FC vs. Pérez Zeledón19:00

