Así está la tabla de posiciones del Clausura 2026 de Costa Rica, fecha 10

La Jornada 10 del Torneo Clausura 2026, el inicio de la segunda vuelta, comienza este martes y abre este martes con un partidazo: Alajuelense vs. Cartaginés en el Morera Soto, un cruce clave porque La Liga está 6° y fuera del Top 4 que clasifica a semifinales, mientras los brumosos llegan en zona alta y con la chance de presionar la cima.
El resto de la fecha se jugará entre miércoles y jueves, con partidos que también pueden mover fuerte la tabla: el miércoles se disputan Pérez Zeledón vs. Liberia, Puntarenas vs. San Carlos y Guadalupe vs. Herediano; y el jueves cierra Saprissa vs. Sporting, otro duelo que impacta directo en la pelea de arriba.
Tabla de posiciones: Torneo Clausura 2026
Los partidos de la Fecha 10
Martes 3 de marzo
- Alajuelense vs. Cartaginés — 20:00 — TV: FUTV
Miércoles 4 de marzo
- Pérez Zeledón vs. Liberia — 16:00 — TV: FUTV
- Puntarenas vs. San Carlos — 19:00 — TV: Tigo Sports
- Guadalupe vs. Herediano — 20:00 — TV: FUTV
Jueves 5 de marzo
- Saprissa vs. Sporting FC — 20:00 — TV: FUTV
Así se jugará la Jornada 11
Sábado 7 de marzo
- Liberia vs. Guadalupe — 18:00
- San Carlos vs. Alajuelense — 20:00
Domingo 8 de marzo
- Cartaginés vs. Puntarenas — 11:00
- Saprissa vs. Herediano — 17:00
Lunes 9 de marzo
- Sporting FC vs. Pérez Zeledón — 19:00