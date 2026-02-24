Es tendencia:
“No sirves para esto”: Vasco Aguirre deja inesperadas palabras sobre Honduras y la insólita ‘ayuda’ que le dio

El entrenador de México no olvida a Honduras y más aquel momento en el que le rompieron la cabeza con una lata en el estadio Morazán.

José Rodas

Javier Aguirre dirigirá a México en el Mundial United 2026. Foto: El Confidencial.
Javier “El Vasco” Aguirre guarda entre sus recuerdos aquella noche de 15 de noviembre de 2024 cuando Honduras derrotó 2-0 a México en el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula.

Ese día, “El Vasco” fue herido en la cabeza con una lata lanzada desde el público; hecho que aseguró los hizo crecer a lo interno de la selección mexicana.

En un reciente podcast con “El Burro Van Rankin” recordó ese momento en el que le tuvieron que realizar cuatro puntos en si cabeza. “Nos insultaron, nos dijeron de todo, nos tiraron latas, cervezas y le dije: Esto, cabrones, esto nos va a hacer crecer. A partir de mañana somos otros”, comenzó diciendo Aguirre.

Posteriormente, el DT mexicano aseguró que: “Si a ti te vale madres perder en Honduras 2-0 y quedar fuera, no sirves para esto. Tienes que sufrir”, señaló.

Después, el entrenador recordó que “a los mismos güeyes” les ganó 4-0 en Toluca y remontó la serie en la Nations League.

