Figura de la Selección de Guatemala muestra su repudio por la visita de Leo Messi a Donald Trump en EE.UU.: “Se nos cayó un ídolo”

Como consecuencia de su consagración en la MLS Cup 2025, el Inter Miami de Lionel Messi fue invitado oficialmente a la Casa Blanca, la residencia oficial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El acto estuvo encabezado por el mandatario, quien celebró el logro deportivo del equipo y pronunció discursos ante los medios y los jugadores, mostrándose codo a codo con el astro argentino, parado a su derecha.

¿Seguimiento del protocolo o posicionamiento político?

Aunque es habitual que los equipos campeones sean recibidos por el presidente en Washington DC, en un contexto político global tenso —con Estados Unidos habiendo concertado un ataque militar contra Irán que desató una enorme escalada bélica en Medio Oriente— aceptar esta invitación ha generado una enorme controversia.

Para algunos, participar en un evento presidido por Trump podría interpretarse como un aval indirecto a su gestión. Esta postura se refuerza con ejemplos como el de los Seattle Seahawks, campeones del fútbol americano, y varios equipos de la NBA, que cancelaron sus visitas a la Casa Blanca luego de celebrar sus respectivos títulos.

Lionel Messi junto a Donald Trump (Getty Images).

El hecho de que Messi, una figura global con influencia sobre millones de fanáticos que no necesariamente comparten la visión política de Trump, apareciera sonriente junto al presidente estadounidense fue interpretado por algunos como una postura política, lo que desató una ola de críticas en las redes sociales.

El repudio de una figura de Guatemala

Una de los cuestionamientos más contundentes provino de una figura de la Selección de Guatemala: Ana Lucías Martínez, histórica atacante chapina de 36 años que jugó en varios equipos de Europa y hoy milita en el Cruz Azul de la Liga MX.

Martínez utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para expresar su rechazo. “Se nos cayó un ídolo”, escribió, justo después de que la imagen de Messi junto a Trump se viralizara. Aunque no mencionó directamente a los protagonistas, el mensaje fue claro para todo aquel que lo leyó.

Mientras que muchos seguidores de la futbolista estuvieron de acuerdo con su crítica, otros la atacaron por opinar sobre el tema, aduciendo que el acto en la Casa Blanca no debería ser interpretada como una postura política.

¿Qué le dijo Trump a Messi?

Durante la ceremonia, Donald Trump agasajó a Lionel Messi con varios elogios, afirmando: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”.

Además, aprovechó la oportunidad para comparar al capitán argentino con Pelé, quien también fue una leyenda en los albores de la liga estadounidense: “¿Quién es mejor, él (señalando a Messi) o Pelé?”, planteó Trump. La audiencia respondió sin dudar: “¡Messi!”.

