Selección de Honduras avisa a Keyrol Figueroa y sale a la luz lo que hará Francis Hernández: “Arrancarán el proceso”

El fútbol de Honduras comenzó una nueva etapa con la presentación de José Francisco Molina como nuevo entrenador de la selección absoluta y su cercanía con las inferiores de La H.

En ese sentido, el presidente de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) Jorge Salomón adelantó que una vez programado el juego amistoso ante Perú del próximo 31 de marzo, el director deportivo Francis Hernández iniciará giras por Europa con el objetivo de reclutar talento.

Salomón explicó que será en abril cuando Hernández viaje a reunirse con los futbolistas hondureños como el caso de Keyrol Figueroa y otros que no se tienen en el radar.

“Ya tenemos partidos amistosos programados para abril y otros compromisos que vendrán más adelante. José Molina y su equipo harán un proceso de trabajo durante el mes de marzo, y luego en abril trabajarán en Europa con todos los jugadores que están allá, tanto los que ya conocemos como algunos que actualmente no están en nuestro radar“, aseguró el presidente de la FFH.

¿Qué sigue después?

Al mismo tiempo, Jorge Salomón adelantó que posterior a la gira en Europa se iniciará con el proceso de las selecciones menores y también la planificación de los juegos amistosos de la fecha FIFA de junio.

“Después se arrancará el proceso que tenemos con todas las selecciones, incluyendo FVS (VAR), Sub-15, Sub-17 y Sub-20, que tienen compromisos hasta agosto, eliminatorias incluidas. Seguiremos también con todo el proceso de partidos que ya estamos planificando. Para los amistosos de junio, que coinciden con la ventana FIFA, y luego para la ventana FIFA doble del 20 de octubre, que incluye la Liga de Naciones, ya estamos trabajando con todo eso”, enumeró.

