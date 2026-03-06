La derrota de Deportivo Saprissa ante Sporting dejó más que tres puntos perdidos en el camino del Torneo Clausura. En la antesala de un partido clave contra Herediano, el ambiente alrededor del club morado se llenó de cuestionamientos, análisis y críticas al rendimiento individual de algunos futbolistas.

En medio de ese escenario, el periodista Josué Quesada lanzó una acusación que rápidamente generó debate entre la afición tibaseña: señaló directamente a Pablo Arboine y aseguró que su forma de jugar termina perjudicando al equipo.

¿Qué dijo Josue Quesada sobre Pablo Arboine?

“Saprissa tiene un defensa que boicotea a Saprissa. Saprissa tiene un defensa que se barre todas, que es irresponsable, que es tortero. Que en el clásico lo salvó el VAR porque comete un penal en el último minuto que el VAR no cobra”, expresó Quesada, en una declaración que rápidamente comenzó a circular entre los aficionados del club.

El periodista incluso profundizó en su crítica al recordar una acción específica del partido contra Sporting: “Anoche hizo una barrida que no tenía que hacer, tenía que quedarse de pie. Se barre por hobbie, se barre por pasión”.

En medio de este clima de debate, Saprissa se prepara para uno de los partidos más importantes del cierre del campeonato. El clásico contra Herediano no solo pondrá a prueba la capacidad del equipo para recuperarse de la derrota reciente, sino también la fortaleza del grupo ante las críticas externas.

Mientras tanto, las palabras de Josué Quesada sobre Pablo Arboine siguen generando discusión en el entorno morado justo cuando el equipo necesita concentrarse en seguir sumando para mantener viva su aspiración en el Clausura.

