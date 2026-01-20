“Arriesgar”: Honduras sorprende a la Argentina de Messi con la decisión que nadie puede creer para el amistoso antes del Mundial 2026

La Selección de Honduras no enfrentará a Argentina previo al Mundial United 2026, así lo confirmó el secretario de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), José Ernesto Mejía, quien consideró que no es momento para que se enfrente a rivales de alto calibre.

“Nos ofrecieron jugar contra Argentina, no había nada afirmado. La Selección, y, sobre todo, la federación tiene que tener mucho cuidado con los amistosos. Primero tenemos que formar una selección fuerte y no buscar partidos solo por enfrentar grandes a grandes potencias y terminar pasando un mal rato”, aseguró Mejía en una entrevista al medio Deportes TVC.

En ese sentido, que por el momento se debe elegir un nuevo seleccionador para el proceso de cara al Mundial 2030, siendo un tema de prioridad para la federación.

La H jugará hasta la segunda fecha FIFA

Mejía reiteró que la Selección de Honduras actualmente se encuentra en un proceso de reestructuración, misma que inicia con la contratación de Francis Hernández de origen español con trayectoria en la federación de fútbol de su país y ahora director deportivo de la Bicolor.

“Probablemente juguemos en la segunda fecha FIFA. En la primera no vamos a arriesgar a la selección para que un entrenador tenga la posibilidad de conocer más a lo jugadores”, dijo aseguró Mejía.

Cabe recordar que, fue en noviembre cuando Honduras quedó fuera del Mundial United 2026 tras el empate 0-0 en Costa Rica; tras esa eliminación, Reinaldo Rueda no continuó al frente del combinado.

“Para junio la selección ya tiene que estar bien conformada. Además, tenemos competencia oficial en octubre y noviembre con la Liga de Naciones, así que el entrenador necesita tiempo para trabajar”, indicó.

El nuevo director deportivo

Francis Hernández, nuevo director deportivo de la Selección de Honduras, formó parte de estructuras campeonas de Europa con la selección absoluta, también logró obtener medallas olímpicas y títulos UEFA en diferentes categorías.

“Desde la casa del fútbol hondureño le damos la más cordial bienvenida, convencidos de que juntos construiremos un futuro brillante para el balompié catracho”, escribió la FFH en su cuenta de Instagram.

