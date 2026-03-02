Es tendencia:
“No me gusta”: Reinaldo Rueda habla por primera vez sobre la eliminación de Honduras del mundial United 2026

El entrenador colombiano no pudo llevar a Honduras a su cuarta copa del mundo en su segunda etapa como seleccionador de La H.

José Rodas

Por José Rodas

Reinaldo Rueda durante una conferencia de prensa cuando era entrenador de la Selección de Honduras. Foto: Grupo Opsa.
Luego de más de tres meses desde la eliminación de la Selección de Honduras del Mundial United 2026, Reinaldo Rueda rompió el silencio en medio de la llegada del nuevo seleccionador José Francisco Molina.

En una entrevista a Diario Diez, Rueda prefirió no opinar sobre la actualidad de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) que tiene como director deportivo a Francis Hernández.

“Por respeto y ética no me gusta hablar sobre alguna institución, selección o club cuando estoy en el cargo, menos cuando ya no hago parte de ella”, fueron las primeras del entrenador colombiano.

Posteriormente añadió que en ese mismo marco de ideas, no existe nada actual e interesante sobre Honduras de lo que pueda emitir una opinión.

“Ya hace más de 100 días que terminó nuestra vinculación con la FFH, y el trabajo con la selección, de modo que no hay nada actual que considero interesante”, cerró.

Rueda ha permanecido en Colombia y el pasado 23 de febrero fue visto en Yumbo, Valle del Cauca observando el juego entre Independiente Yumbo y Real Santander del ascenso en su país.

