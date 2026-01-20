Es tendencia:
¡OFICIAL! Honduras hace el anuncio que sorprende a Centroamérica: “Élite del fútbol mundial”

Honduras lo hizo oficial más pronto que tarde y Centroamérica conoce la decisión que la Bicolor ha tomado rumbo al Mundial 2030.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

La selección de Honduras ya hizo el anuncio oficial.
La selección de Honduras ya hizo el anuncio oficial.

Ya es oficial. Honduras ha anunciado a su nuevo director deportivo para el proceso 2030. Se trata del español Francis Hernández.

Como se venía adelantando, el español será parte importante para la elección del nuevo DT y su llegada viene para sacar a un país de una crisis de no asistir a las Copas del Mundo.

La FFH anunció a Francis Hernández como nuevo director deportivo

“La FFH anuncia oficialmente la contratación de Francis Hernández como Director Deportivo.

Reconocido profesional español, con una destacada trayectoria en la Real Federación Española de Fútbol, formando parte de estructuras campeonas de Europa con la selección absoluta, obteniendo medallas olímpicas y títulos UEFA en distintas categorías, aportando experiencia y visión de élite del fútbol mundial.

Desde la casa del fútbol hondureño le damos la más cordial bienvenida, convencidos de que juntos construiremos un futuro brillante para el balompié catracho”.

Bajo su mando la Selección de España logró el campeonato de Europa Sub-21 en 2019, campeonato de Europa Sub-19 en 2019 y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio en 2020.

También fue importante para que Lamine Yamal se quedara con ‘La Roja’ y no decidiera jugar para Marruecos. Su trabajo ha sido muy valorado y ahora llega a Honduras con un gran cartel.

