Golpe para Hernán Medford: Saprissa pierde a una figura por tiempo indefinido en el momento más caliente del Clausura 2026

El Deportivo Saprissa perdió mucho más que un partido contra Sporting. La caída en La Cueva significó la primera derrota de Hernán Medford desde su regreso. Además, dejó al equipo sin chances de poder superar a Herediano en la cima del campeonato en caso de derrotarlo este domingo en Tibás.

Pero además, y quizás lo más doloroso de todo, es que el DT sufrió la baja de una figura a la que le costará reemplazar hasta que regrese, una fecha que aún no está clara cuándo será.

La baja de peso que sufre Saprissa

Sí, se trata de David Guzmán, quien dejó la cancha ante Sporting a los 19 minutos del partido con una lesión que si bien su gravedad todavía no fue confirmada, se trató de un tirón en una de sus piernas, lo que no pinta bien.

El contención de 36 años fue reemplazado por Ricardo Blanco y difícilmente pueda estar este domingo contra Herediano. Aunque el problema va más allá porque ahora Medford deberá ver cómo reemplazarlo.

David Guzmán aguantó sólo 19 minutos contra Sporting. (Saprissa)

Así está la enfermería morada

Guzmán se suma a una frondosa lista de lesionados que encabeza Sebastián Acuña, quien deberá ser intervenido en su rodilla, y también Fidel Escobar, que padece una hernia lumbar y aún no ha entrado en convocatoria.

El que regresaría tras sufrir un esguince de rodilla es Albert Barahona, quien de acuerdo al diario La Teja estaría para regresar este domingo ante Herediano. “Albert va muy bien, este viernes va a entrenar con absoluta normalidad y estará a disposición del cuerpo técnico”, informó Esteban Campos, médico del Saprissa.