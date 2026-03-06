La discusión sobre las prioridades de Liga Deportiva Alajuelense volvió a encenderse en el entorno rojinegro y esta vez apareció una voz con peso histórico dentro del club. Pablo Izaguirre, ex futbolista argentino que conquistó cinco títulos con la institución manuda, lanzó un mensaje directo al técnico Óscar Ramírez al referirse a la posibilidad de que el equipo priorice el Clausura 2026 por encima de la Concachampions.

El exjugador no se guardó nada y cuestionó una postura que, según diversos rumores, estaría tomando fuerza dentro del club de cara a los octavos de final ante LAFC.

En los últimos días comenzó a circular la versión de que el cuerpo técnico de Alajuelense podría poner el foco principal en el torneo nacional, donde el equipo todavía pelea por meterse en zona de clasificación, dejando en un segundo plano la Copa de Campeones de la Concacaf. La serie frente al LAFC, uno de los clubes más poderosos de la MLS, aparece como un desafío enorme, pero para Izaguirre esa no puede ser excusa para bajar las aspiraciones internacionales.

¿Qué dijo Pablo Izaguirre?

El exdelantero fue tajante al analizar el escenario y dejó clara su postura sobre lo que debería hacer el equipo dirigido por Óscar Ramírez: “La Liga tiene que ir con todo para pasar de fase, independientemente lo que pase después con el equipo que te toque. Pero el sacrificio que te lleva a llegar a CONCACAF para que vos digas voy a jugar dos partidos y me voy, o sea, yo no le veo sentido”.

Para Izaguirre, la esencia de competir en torneos internacionales pasa justamente por aspirar a lo máximo posible, más allá de la jerarquía de los rivales que aparezcan en el camino. Desde su perspectiva, renunciar a esa ambición significaría desaprovechar una de las vitrinas más importantes que tiene el fútbol centroamericano para medirse contra clubes de mayor presupuesto y proyección internacional.

“O sea, el sentido es seguir en la competencia, seguir pasando hasta donde puedas y poder llegar hasta semifinales, tener que llegar, que eso es lo más lindo”, agregó el exjugador, recordando el valor competitivo y emocional que tiene disputar estas instancias para un club con la historia de Alajuelense.

El argentino incluso fue más allá y cuestionó la lógica de quienes consideran que el campeonato nacional debe estar por encima de los desafíos internacionales: “Yo no entiendo a alguno que dice, no, es que la Liga apuesta al torneo nacional. No. Si vos querés crecer y la institución quiere crecer, tiene que apostar a CONCACAF. ¿Por qué? Porque ahí te vas a enfrentar con los mejores equipos”.

