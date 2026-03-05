Es tendencia:
Tras la victoria ante Saprissa, Leonel Moreira se burló de todos los morados: “Que lindo es”

El triunfo de Sporting en La Cueva no solo cortó la racha perfecta del equipo de Hernán Medford, sino que también provocó una reacción que encendió a la afición morada tras el mensaje del exmanudo.

Pablo Rocca

Leonel Moreira hace estallar a la afición de Saprissa.
Sporting FC protagonizó uno de los golpes más fuertes de la jornada al vencer 2-1 a Saprissa en el estadio Ricardo Saprissa. El resultado no solo sorprendió por darse en La Cueva, sino porque puso fin a la racha perfecta que traían los morados desde la llegada de Hernán Medford.

El equipo tibaseño había encadenado seis victorias consecutivas, pero esa seguidilla se rompió ante un Sporting que mostró carácter para darle vuelta al marcador.

Exmanudos fueron los verdugos

Saprissa se adelantó en el marcador con un gol de Tomás Rodríguez, pero el conjunto visitante reaccionó rápidamente. Los goles del triunfo para Sporting llegaron por medio de dos futbolistas con pasado en Alajuelense: Óscar “Pipo” González y Alex López, quienes terminaron siendo determinantes en el resultado final.

La frase que encendió las redes

Tras el pitazo final, uno de los protagonistas que no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje fue Leonel Moreira, otro exjugador de Alajuelense que estuvo presente en el Morera Soto: Qué lindo es venir a ganar y bailados”.

El comentario fue interpretado por muchos como una burla directa hacia Saprissa, especialmente por tratarse de un arquero identificado con el rival histórico de los morados.

Un resultado que cambia el panorama

La derrota frenó el impulso que venía construyendo Saprissa bajo el mando de Medford y deja claro que el torneo todavía está lejos de definirse. Mientras tanto, en redes sociales la frase de Moreira siguió alimentando la rivalidad entre morados y rojinegros, demostrando que cada resultado en el fútbol costarricense puede generar mucho más que tres puntos.

