Entre dos españoles: salen a la luz los candidatos a dirigir la selección de Honduras y su experiencia

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) ya trabaja fuerte para anunciar al nuevo técnico para el proceso de 2030 donde quieren volver a una Copa del Mundo. No asistente desde Brasil 2014.

Lo primero es que ya tienen definido al nuevo director deportivo, se trata del español Francis Hernández, quien ya se ha puesto manos a la obra y tiene dos nombres como candidatos a DT.

ver también Robo en Concacaf: Honduras consigue el fichaje que Costa Rica quería para volver a jugar un Mundial

Según “Legión Catracha”, entre los nombres que Hernández puso en la mesa de la FFH se encuentran Jesús Casas García y Pablo Amo, ambos españoles.

¿Quiénes son estos técnicos que suenan para Honduras?

El español Jesús Casas es candidato para ser el nuevo DT de Honduras.

Su último trabajo fue en la selección de Irak, donde la llevó a competir y a disputar una final. Es de la escuela de Luis Enrique, actual DT del PSG.

Pablo Amo, también sin equipo, es reconocido por ser asistente de Luis de la Fuente entre 2022 y 2025, cuando abandonó el cargo para dirigir a Al Arabi SC de Qatar.

ver también Costa Rica, El Salvador y Guatemala en vilo: Honduras se gana un lugar en el Mundial 2026 por decisión de FIFA

Con esta experiencia, ambos entrenadores están en carpeta para dirigir a la selección de Honduras para reemplazar a Reinaldo Rueda.

Publicidad

Publicidad