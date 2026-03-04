“Benguché intentó”: Olimpia confirmó su salida y rompe el silencio tras su polémica pelea dentro del vestuario

Olimpia sigue siendo el “Rey de Copas” en Honduras, actualmente no ha tenido su mejor arranque de torneo en el Clausura 2026, pero es el bicampeón nacional. Antes de conseguir el título se vivió una polémica.

José García, aquel jugador que privó del pentacampeonato al León con un autogol ante Motagua, ha roto el silencio y ha hablado de su salida del club tras enojarse con Eduardo Espinel.

José García rompe el silencio tras su salida de Olimpia

El defensor, que actualmente juega con los Lobos UPN, reveló en “Días de Fútbol” el motivo por el cual salió del club.

Eduardo Espinel nunca tuvo en agrado a García y el central se molestó cuando el uruguayo tuvo un gesto de dejarlo en la banca y meter a un canterano.

“Para estar en un lugar donde no te ocupan, es mejor hacerse a un lado para ayudarle al equipo, como le dije al vicepresidente del equipo, el cariño por el equipo podía afectar”, señaló inicialmente.

Y revela lo que pasó ese día que se peleó con Espinel: “Estábamos calentando todos porque se lesionó Facundo Queiroz, entonces el profesor se decidió por Clinton Bennett, la verdad si me molesté bastante, desde ahí comenzó la ruptura. Para la casa me fui caliente, Benguché trató de detenerme, pero iba caliente (no pudo)“.

Al final Olimpia le rescindió su contrato y firmó por los Lobos de la UPNFM, donde busca recuperar su mejor versión.