“Es la idea”: Wilmer Velásquez destapa la verdad sobre las ayudas del arbitraje a Olimpia en Honduras

Wilmer Velásquez es uno de los máximos goleadores en la historia de Olimpia con 196 y cuando se trata del club de sus amores no duda en responder cada una de las preguntas, hasta la más polémica.

Durante una entrevista con Deportes Kairos, el exjugador hondureño fue consultado sobre si es verdad que Olimpia es beneficiado por el arbitraje en Honduras.

Ante el cuestionamiento, Wilmer Velásquez no dudo en responder con toda franqueza y recordó cuando jugadores que ficharon a Olimpia se dieron cuenta de la realidad.

Las palabras de Wilmer Velásquez

“De Olimpia siempre se ha dicho que los árbitros le ayudan. Yo recuerdo cuando con Mario Beata, Diego de Rosa, Rony Morales, (Óscar)Pescado Bonilla. Esos que vinieron a Olimpia de otros equipos. Recuerdo que estaba con Diego de Rosa, argentino que estaba en el Vida y me dijo: ‘Hoy me doy cuenta que es mentira lo que dice la gente, muchas veces nosotros somos perjudicados'”, comenzó diciendo “El Matador”.

Velásquez también no pudo ocultar que en algún momento el club se vio beneficiado, pero negó que esos errores arbitrales hayan sido a propósito para que el club alcanzara sus objetivos.

“No puedo obviar que en algún momento el equipo se ha visto favorecido, pero que le ayuden a propósito, por lo menos nosotros no lo vimos. Errores que cometieron como en todos lados, fuimos favorecidos, pero no a propósito”, aseguró.

