Deuda millonaria: Equipo de tradición de la Liga Nacional de Guatemala confirma crisis financiera que pone en alarma a los aficionados

Deportivo Marquense atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Este viernes, la Junta Directiva del club emitió un comunicado oficial en el que expuso la complicada situación económica e institucional que vive la institución, revelando detalles que han generado preocupación entre los aficionados del conjunto de San Marcos.

ver también Horacio Esquivel tenía todo listo para ir a Guatemala, pero un motivo inesperado cambió todo

En el documento, los actuales dirigentes explicaron que desde el inicio de su gestión no tuvieron control sobre las cuentas del club, lo que les impidió conocer con claridad el estado financiero real de la institución. Esta situación, según señalaron, dificultó la toma de decisiones y la planificación administrativa, provocando que la crisis se hiciera más evidente con el paso de los meses.

Otro de los puntos que encendió las alarmas dentro del comunicado fue la revelación de presuntas irregularidades en el manejo de dinero en efectivo. Según indicaron los directivos, se recibieron denuncias sobre cobros realizados en la sede del club que aparentemente fueron percibidos por personas vinculadas a la institución, pero no habrían sido depositados en las cuentas oficiales del equipo.

Marquense con deuda millonaria

La situación también se agravó por compromisos financieros heredados de la anterior administración. Los dirigentes señalaron que el club realizó fuertes desembolsos en procesos ante el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA, gastos que superaron el millón de quetzales y que impactaron de manera directa en la estabilidad económica del equipo.

A esto se suma la firma de contratos elevados con algunos jugadores, incluyendo cláusulas altas y acuerdos superiores a los dos años, lo que ha dificultado una posible reestructuración del plantel. Como resultado, la institución estaría cerca de alcanzar una deuda de aproximadamente dos millones de quetzales, una cifra que pone en riesgo el funcionamiento normal del club.

Publicidad

Publicidad

Sin embargo, el comunicado también señala que existen pagos pendientes de patrocinadores, los cuales podrían generar ingresos cercanos a un millón 465 mil quetzales, reduciendo los números rojos a poco más de 300 mil quetzales.

ver también Tomarán acciones legales: Marquense encontró a los responsables del virus que afectó a sus jugadores y esperan que se les aplique la ley

Finalmente, la Junta Directiva del Deportivo Marquense anunció que da un paso al costado, agradeciendo el respaldo de la afición y dejando en manos del alcalde de San Marcos la designación de nuevas autoridades que tendrán la misión de rescatar al club y luchar por la permanencia en el fútbol guatemalteco.