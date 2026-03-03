“Equipos grandes”: Dereck Moncada tiene conquistados a todos en Colombia y recibe este reconocimiento

Dereck Moncada está siendo reconocido en Honduras como el mejor legionario en la actualidad y su alto nivel tampoco es ignorado en Colombia, fútbol que ya lo puso en el como producto de mercado europeo.

El atacante hondureño está siendo reconocido actualmente como el mejor extranjero que está disputando la liga de primera división en ese país sudamericano.

A través sus redes sociales la compañía Win Sports, dueños de los derechos televisivos de la liga, compartió un TikTok en el que sus talentos exponen al mejor futbolista extranjero.

Durante el vídeo, el ex de Olimpiafue seleccionado por su alta capacidad goleadora y por aparecer incluso ante “los equipos grandes de Colombia”.

Lo que dijeron sobre Dereck Moncada

“Dereck Moncada, el cóndor hondureño la está rompiendo con el Inter de Bogotá”. “Dereck Moncada es la gran irrupción en el fútbol de Colombia”. “Dereck Moncada, es el goleador, parte del equipo revelación y está dando de qué hablar incluso ante los equipos grandes”, fueron parte de los halagos que recibió el catracho.

El precio en Transfermarkt

El hijo de Maynor Figueroa está tasado actualmente en 400 mil euros, según Transfermarkt. Sin embargo, ese valor irá incrementando conforme siga demostrando su alto nivel futbolístico.

Mientras estuvo en Olimpia, el precio máximo que alcanzó fueron 175 mil euros, pero salió del club blanco como agente libre tras decidir no renovar su contrato.