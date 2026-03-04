Mientras Motagua anuncia dos nuevas contrataciones, Marcelo Santos pone en alerta a Javier López

Motagua ha confirmado este miércoles 04 de marzo, algunos cambios y contrataciones a nivel administativo, lo hizo mediante un comunicado oficial y en pleno torneo Clausura 2026.

Dos llegadas se han dado en el Azul profundo, pero en medio de esto también se habla del futuro de Marcelo Santos, capitán del club.

ver también “Benguché intentó”: Olimpia confirmó su salida y rompe el silencio tras su polémica pelea dentro del vestuario

Las contrataciones de Motagua en pleno Clausura 2026

“El Fútbol Club Motagua anuncia a sus patrocinadores, Liga Nacional, autoridades de Concacaf, medios de comunicación y público en general que, a partir de la fecha, el señor Fabián Ordoñez, ya no forma parte de nuestra institución. Le damos las gracias por su colaboración a lo largo de su estadía en el club y le deseamos el mejor de los éxitos en sus nuevos proyectos”.

“El Fútbol Club Motagua anuncia a sus patrocinadores, Liga Nacional, autoridades de Concacaf, medios de comunicación y público en general que, a partir de la fecha el licenciado Eder Valladares se convierte en el nuevo administrador de la institución por lo que se solicita toda la colaboración para un mejor desarrollo de sus funciones. Por otra parte, anunciamos que la licenciada, Karla Valladares, pasa a formar parte del club en el cargo de auditora general. Le damos la bienvenida a ambos a la institución esperando que su aporte sea fundamental para el crecimiento y desarrollo de la institución”.

Ya con los nuevos integrantes en el club, se tiene que hablar del capitán Marcelo Santos, a quien se le vence el contrato y por ahora no hay contactos para una renovación.

ver también Hondureño da el gran salto en su carrera profesional y ficha por el LAFC de Estados Unidos

“No lo veo como prioridad, en la eliminatoria pasada sí estaba bien enfocado en querer estar en la selección, ahorita no lo tomo así, ya que mi prioridad es Motagua, culminar estos últimos 6 meses y luego enfocarme de lleno para para lo que se viene”, dijo en una reciente entrevista a Mi Pasión HN.

Publicidad

Publicidad

El Motagua marcha en la segunda posición de la tabla con 16 puntos luego de ocho partidos disputados y en la próxima fecha se medirá al CD Choloma.