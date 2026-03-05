El Fantasma Figueroa se pone al mismo nivel de Ronald González en Comunicaciones

El Comunicaciones FC parece haber dejado atrás su irregular inicio de temporada y comienza a mostrar señales claras de recuperación en el Liga Nacional de Guatemala. Bajo la dirección técnica de Marco Antonio Figueroa, los albos lograron algo que no habían conseguido en toda la campaña 2025-2026: tres victorias consecutivas, una racha que les permitió sumar nueve puntos valiosos y alejarse momentáneamente de la presión del descenso.

ver también El Fantasma Figueroa se encuentra en vilo ante la situación de una de las figuras de Comunicaciones

La reacción crema se empezó a gestar en el Clásico Nacional frente a CSD Municipal, al que derrotaron 1-0 con anotación de Wilson Pineda. Ese triunfo marcó un punto de inflexión para el equipo capitalino, que posteriormente confirmó su levantada con una victoria 1-3 ante Deportivo Guastatoya, gracias a los goles de Omar Duarte, Anderson Ortiz y Jeanpol Morales.

El buen momento se consolidó en la jornada más reciente, cuando los cremas vencieron 3-2 a Deportivo Malacateco en un duelo vibrante. En ese compromiso volvieron a aparecer Ortiz y Duarte, este último con doblete, confirmándose como uno de los hombres más determinantes en el ataque del conjunto dirigido por el “Fantasma” Figueroa.

Gracias a esta racha positiva, Comunicaciones llegó a 22 puntos y, al cierre de la jornada, incluso durmió como líder del campeonato, a la espera del resultado entre Cobán Imperial y Xelajú MC. Más allá de la pelea por la cima, lo más importante para los albos ha sido tomar aire en la tabla acumulada, donde ahora se ubican en la octava posición con 42 unidades.

Este repunte también ha permitido que el club tome distancia de sus perseguidores directos en la lucha por la permanencia. Comunicaciones ahora tiene nueve puntos de ventaja sobre Deportivo Mictlán y once sobre Deportivo Marquense, una diferencia que les brinda mayor tranquilidad luego de haber iniciado la temporada en el fondo de la clasificación acumulada.

ver también Lo dijo sin vueltas: la confirmación de José Contreras sobre su retiro que consterna a Comunicaciones

Fantasma Figueroa iguala marca de Ronald González

La última vez que el conjunto albo había logrado tres triunfos consecutivos fue en el Clausura 2025, cuando bajo el mando de Ronald González venció a Marquense, Cobán Imperial y Deportivo Achuapa. Ahora, con el envión anímico de su mejor momento en la temporada, los capitalinos buscarán ampliar la racha cuando reciban a Achuapa este domingo 8 de marzo en el Estadio Cementos Progreso, en un duelo clave para confirmar su resurgir en el Clausura 2026.

Publicidad