En Europa lo confirman: Costa Rica prepara una nueva llegada tras la contratación de Fernando Batista

La Selección de Costa Rica ya confirmó hace unos días a Fernando Batista como su nuevo entrenador. El argentino estará al mando de La Sele con el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo del 2030, misión que empezará en septiembre del 2027 tras jugarse la Liga de Naciones.

A la espera de lo que serán los amistosos con el debut del Bocha en este mes de marzo y también sobre qué pasará finalmente con la sede de Jordania, desde Europa dieron a conocer una noticia que la Federación Costarricense de Fútbol hará oficial pronto.

ver también Fedefútbol lo analiza: el inesperado refuerzo que Fernando Batista sumaría en la Selección de Costa Rica

La nueva llegada que hará oficial la Selección de Costa Rica

Se trata de la nueva camiseta visitante que tendrá la Tricolor a partir de los próximos compromisos. Según filtró el portal Footy Headlines, el cual se dedica a todo lo relacionado con la indumentaria, el uniforme tendrá una base en celeste claro con un patrón de hojas tropicales.

Este patrón, basado en la biodiversidad costarricense, presenta tonos azules, blancos y rosados. El logo de Adidas está en color azul marino, al igual que las tres franjas características sobre los hombros.

Una de las particularidades es la adaptación del escudo de la Selección de Costa Rica a los colores que tiene la nueva camiseta. Tiene bordes rosados, las letras en un tono turquesa y el resto en azul marino, al igual que el patrón que presentan las hojas.

Publicidad

Publicidad

Esta camiseta, aún no oficializada por la Fedefútbol, podría hacer su debut en la fecha FIFA de marzo. Cabe recordar que Costa Rica jugará el 27 de marzo ante Jordania y el 31 contra Irán. La sede será en Jordania, pero todo podría cambiar teniendo en cuenta los conflictos bélicos.

En síntesis

Fernando Batista asumió como nuevo entrenador de Costa Rica para el Mundial 2030.

asumió como nuevo entrenador de para el Mundial 2030. La nueva camiseta visitante de Adidas presenta un diseño celeste con hojas tropicales .

presenta un diseño . Costa Rica enfrentará a Jordania e Irán el 27 y 31 de marzo.