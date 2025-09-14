Pesadilla confirmada: Costa Rica queda expuesto en Honduras a solo días de definir el futuro de Miguel Herrera

El duelo entre Honduras y Costa Rica del mes de Octubre tiene un peso específico e histórico muy grande.

El partido entre catrachos y ticos puede definir el boleto a la próxima Copa del Mundo por lo que es una auténtica “final”.

Si bien en el entorno de la H todo es tranquilidad tras ganarle a Nicaragua y ser líder de su grupo, todo lo contrario para en Costa Rica donde las dudas son gigantes y el futuro de Miguel Herrera no está garantizado.

Es en todo ese contexto que ahora un dato demoledor ha salido a la luz y tiene que ver con la próxima visita de La Selecta a Honduras.

¿Cómo Costa Rica queda expuesto en Honduras?

La realidad es que para los costarricenses será un duelo que no les permite tener un mañana: Una derrota los deja prácticamente eliminados en la Eliminatoria.

Esa urgencia es beneficio para los dirigidos por Reinaldo Rueda que son conscientes que pueden dar un golpe casi definitivo en el Grupo C.

La realidad es que el territorio catracho es prácticamente imposible para Costa Rica donde casi siempre ha quedado expuesto en el actual Siglo.

El dato que ilusiona a toda Honduras es que Costa Rica no gana de visitante desde hace 24 años.

El último triunfo tico visitando a la Bicolor fue el 1 de julio de 2001 cuándo se impusieron con un histórico 2-3.

Desde entonces, los hasta aún dirigidos por el “Piojo” no han vuelto a sumar de a tres en Eliminatorias Concacaf.

En total son 5 partidos en los que la H ha sumado siempre como local: el saldo es de 2 victorias y 3 empates.

Si bien el empate en otro escenario sería una buena noticia para “Los Ticos”, en este contexto sería un resultado mucho más beneficioso para los de Rueda.

El peor dato para La Tricolor es que solamente han podido anotar un gol en sus últimas cinco visitas a Honduras.

Es de esta manera como La Bicolor catracha deberá mantener este buen registro y estar cada vez más cerca del Mundial United 2026.

Por su parte, Rueda Rivera ya sabe lo que es vencer en el clásico centroamericano ya que lo hizo el 12 de agosto de 2009 en la Hexagonal Final en la que Honduras humilló 4-0 Costa Rica.

A destacar es el dato que los hondureños se mantienen invictos en San Pedro Sula ante el cuadro tricolor ya que esa última victoria de la visita fue en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Eso si, la H acumula 12 años de no vencer a su rival de toda la vida en su cancha ya que el último triunfo fue en 2013 por 1-0 con gol de Jerry Bengtson.

Honduras recibiendo a Costa Rica en el Siglo XXI

1 de julio de 2001. Hexagonal Final. Honduras 2-3 Costa Rica

17 de noviembre de 2004. Cuadrangular. Empate 0-0

12 de agosto de 2009: Hexagonal. Honduras 4-0 Costa Rica

11 de Octubre de 2013: Hexagonal. Honduras 1-0 Costa Rica

28 de marzo de 2017: Hexagonal. Honduras 1-1 Costa Rica

7 de Octubre 2021: Hexagonal. Honduras 0-0 Costa Rica

