Costa Rica

FIFA lo hace oficial: la resolución que soprende a Fedefútbol tras el fracaso de Costa Rica rumbo al Mundial 2026

Fedefútbol recibe el anuncio de la FIFA que sorprende a Costa Rica luego de no lograr el objetivo de la clasificación al Mundial 2026.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Una noticia que Fedefútbol no vio venir.
En medio de la crisis que vive la Selección Nacional de Costa Rica tras su doloroso fracaso en las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial 2026, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) comienza a tomar decisiones cruciales para reconstruir al equipo.

La salida de Miguel Herrera como entrenador y la de Ignacio Hierro como director de selecciones son el principio de un proceso que buscará recuperar el nivel que alguna vez tuvo la Tricolor en el ámbito internacional. Pero mientras se definen estos ajustes internos, un miembro de la cúpula de la Federación recibió una noticia que sorprendió a todos.

ver también

Un nombramiento que llega desde la FIFA

Se trata de Silvia Bolaños, quien ha sido confirmada como parte del Comité Jurídico de la FIFA para el período 2025-2029. La ex presidenta de Puntarenas FC y actual miembro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol ha sido nombrada para un puesto de gran relevancia en el ente máximo del fútbol mundial.

El nombramiento de la federativa quedará formalmente instalado en la ceremonia inaugural del Comité Jurídico de la FIFA, que se celebrará el martes 16 de diciembre en Doha, Qatar.

Silvia Bolaños llega a la FIFA (FCRF).

La noticia fue dada a conocer por la propia federativa en declaraciones para la Unafut. “Agradezco profundamente a Dios, porque creo firmemente que Él es quien abre y cierra caminos y nos pone donde él considera podemos ser luz. Estoy convencida de que esta designación es para Su gloria; Él me lleva de su mano, porque Él camina conmigo“, comentó Bolaños.

Más allá de la profunda crisis que enfrenta la Selección Nacional y el fútbol tico en general, la ex jerarca chuchequera resumió el 2025 como “un año de puertas abiertas” y asegura que continuará avanzando con la guía de Dios.

Silvia Bolaños confirmó su nombramiento al Comité Jurídico de la FIFA (Unafut).

ver también

Recibo este nombramiento con enorme gratitud y humildad. Ser miembro del Comité Jurídico de FIFA es una distinción que me honra a mí, a mi familia y espero hacer lo correcto y necesario para que también honre a mi país”, concluyó Bolaños, quien ha construido una trayectoria ascendente que la llevó desde la Cámara Nacional de Transportistas (CANATRANS) hasta ocupar un rol en el máximo ente rector del fútbol mundial.

